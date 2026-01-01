حمید آصفی: اگر اعتراضات مسالمتآمیز پیش برود، بهانه سرکوب گرفته می شود
تصاویر منتشر شده در شبکههای اجتماعی نشان میدهند که روز پنجشنبه اعتراضها به استانهای مختلف ایران کشیده شد. حمید آصفی، تحلیلگر و فعال سیاسی در ایران، در گفتوگو با رادیو فردا از روند تحولات اعتراضات در ایران میگوید. به گفتهٔ او، «اگر اعتراضات به همین ترتیب مسالمتآمیز پیش برود، بهانه سرکوب گرفته می شود و از سوی دیگر میتوان لایههای مختلف جامعه را وارد آن کرد».
دی ۰۹, ۱۴۰۴
