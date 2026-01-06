هانا نویمن، نمایندهٔ آلمان و رئیس هیئت روابط با ایران در پارلمان اروپا، با اشاره به پاسخ «خشن و بی‌رحمانهٔ» حکومت ایران به دور جدید اعتراض‌ها، گفت اروپا مسئولیت دارد که صریحاً در کنار مردم ایران بایستد.

خانم نویمن در پیامی روز دوشنبه ۱۵ دی‌ماه در شبکهٔ ایکس منتشر کرد، نوشت: «اروپا مسئولیت دارد صریحاً در کنار مردمی بایستد که خواهان حقوقی هستند که هرگز نباید برای مطالبهٔ آن‌ها شجاعت به خرج دادن لازم باشد»

رئیس هیئت روابط با ایران در پارلمان اروپا همچنین با اشاره به تداوم اعتراضاتی که از هفتم دی‌ماه آغاز شده، تأکید کرد زندگی روزمره برای مردم ایران «غیرقابل‌تحمل» شده و «بحران به‌روشنی از نارضایتی اقتصادی به چالشی سیاسی تبدیل شده است» و «این جنبش دیگر فقط اقتصادی نیست».

دور جدید اعتراضات در ایران از هفتم دی‌ماه در بازار تهران و در پی یک دور سقوط دیگر پول ملی شکل گرفت، اما به‌سرعت سمت‌وسوی سیاسی پیدا کرد و در ۹ روز گذشته در دست‌کم ۷۸ شهر مردم در تجمعات اغلب شبانه شعار سرنگونی رژیم سر داده‌اند.

واکنش حکومت به معترضان ابتدا اعلام این بود که اعتراضات را به رسمیت می‌شناسد، اما همچون دیگر اعتراضات، با ادعای این‌که معترضان «آشوبگر و اغتشاشگر» هستند، به سرکوب خوشنت‌آمیز معترضان پرداخت.

خانم نویمن در پیام خود نوشت: «با وجود ارعاب، خشونت و مرگ، مردم همچنان به خیابان می‌آیند. این فقط مربوط به یک لحظه نیست؛ مربوط به رسیدن به نقطهٔ انفجار است.»

رئیس هیئت روابط با ایران در پارلمان اروپا تأکید کرد که پاسخ مقام‌های جمهوری اسلامی «خشن و بی‌رحمانه» بوده است.

منابع حقوق‌بشری می‌گویند در ۹ روز گذشته دست‌کم حدود ۲۰ معترض شامل چندین نوجوان با شلیک مأموران حکومتی کشته و شمار بسیاری هم زخمی شده‌اند.

خانم نویمن همچنین به گزارش‌های فزاینده دربارهٔ استفاده از مهمات جنگی، سلاح‌های ساچمه‌ای، بازداشت‌های گسترده و قطع هدفمند اینترنت اشاره کرد و گفت این اقدامات به‌منظور «قطع ارتباط مردم با یکدیگر و با جهان» انجام می‌شود.

او در پایان تأکید کرد که جمهوری اسلامی«یک حکومت هراسان از مردم خود است که ترس را به خشونت تبدیل می‌کند» و افزود در اصل، مطالبهٔ معترضان ساده است: «کرامت، امنیت و حق سخن گفتن بدون گلوله خوردن».

حساب فارسی وزارت خارجۀ آمریکا در شبکۀ ایکس، نیز با انتشار چند پُست به نهمین روز متوالی اعتراضات در شهرهای ایران در روز دوشنبه، ۱۵ دی واکنش نشان داد.

این حساب با انتشار ویدئویی از برخورد خشونت‌آمیز با معترضان، به‌طور طعنه‌آمیز به ادعای علی خامنه‌ای مبنی بر اینکه «با معترض حرف می‌زنیم»، اشاره کرده است.

در پُست دیگری نیز با بازنشر فیلم حملۀ مأموران به بیمارستان «خمینی» در ایلام، آمده که «یورش به بخش‌ها، ضرب و شتم کادر پزشکی و حمله به مجروحان با گاز اشک‌آور و گلوله جنگی، جنایتی آشکار علیه بشریت است.»

شنبه هفتۀ جاری تظاهراتی اعتراضی در منطقۀ ملکشاهی ایلام به خشونت کشیده شد و تعدادی کشته و زخمی شدند.

پس از انتقال مجروحان این اعتراضات به بیمارستان خمینی ایلام و محاصرۀ آن، تلاش مأموران امنیتی برای ورود و بازداشت شماری از مجروحان، با مقاومت بستگان آنها و کادر درمان روبرو شد.

با این حال تصاویر و ویدئوهای منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد مأموران امنیتی در نهایت با پرتاب گاز اشک‌آور و خشونت وارد این بیمارستان شدند.

وزارت خارجۀ آمریکا در عین حال از «شجاعت و عزم راسخ ایرانیان برای احقاق حقوق خود» تقدیر کرده است.