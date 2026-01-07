جمعی از وکلای دادگستری با ابراز همبستگی با مردم معترض ایران، در بیانیه‌ای با بیش از ۱۹۰ امضا از همکاران خود خواسته‌اند که در مورد سرکوب عریان شهروندان و نقض گسترده حقوق بنیادین آنان، موضعی روشن و مسئولانه اتخاذ کنند. سعید دهقان، حقوقدان و مدیر «شبکه وکلای یک کلمه» در تورنتو، در برنامهٔ خبری تحلیلی ساعت ۱۴ رادیو فردا از مرز میان استعفا برای سلب مشروعیت از فرآیندهای ناعادلانه، و ضرورت ماندن در سیستم برای دفاع از حقوق فردیِ بازداشت‌شدگان، می‌گوید.