لینک‌های قابلیت دسترسی

English
زبان‌های دیگر
زنده
site logo site logo
قبلی بعدی
خبر فوری
چهارشنبه ۱۷ دی ۱۴۰۴ تهران ۱۹:۴۶

خبرها و گزارش‌ها
اشتراک
خبرها و گزارش‌ها

اشتراک

Spotify CastBox عضویت

۱۹۰ وکیل معترض ایرانی که «مسئولیت حرفه‌ای خود را با کنشگری گره زدند»

۱۹۰ وکیل معترض ایرانی که «مسئولیت حرفه‌ای خود را با کنشگری گره زدند»
Embed
۱۹۰ وکیل معترض ایرانی که «مسئولیت حرفه‌ای خود را با کنشگری گره زدند»

No media source currently available

0:00 0:05:41 0:00
لینک مستقیم

جمعی از وکلای دادگستری با ابراز همبستگی با مردم معترض ایران، در بیانیه‌ای با بیش از ۱۹۰ امضا از همکاران خود خواسته‌اند که در مورد سرکوب عریان شهروندان و نقض گسترده حقوق بنیادین آنان، موضعی روشن و مسئولانه اتخاذ کنند. سعید دهقان، حقوقدان و مدیر «شبکه وکلای یک کلمه» در تورنتو، در برنامهٔ خبری تحلیلی ساعت ۱۴ رادیو فردا از مرز میان استعفا برای سلب مشروعیت از فرآیندهای ناعادلانه، و ضرورت ماندن در سیستم برای دفاع از حقوق فردیِ بازداشت‌شدگان، می‌گوید.

.


از همین مجموعه

از همین مجموعه
برنامه‌های رادیویی
XS
SM
MD
LG