۱۹۰ وکیل معترض ایرانی که «مسئولیت حرفهای خود را با کنشگری گره زدند»
جمعی از وکلای دادگستری با ابراز همبستگی با مردم معترض ایران، در بیانیهای با بیش از ۱۹۰ امضا از همکاران خود خواستهاند که در مورد سرکوب عریان شهروندان و نقض گسترده حقوق بنیادین آنان، موضعی روشن و مسئولانه اتخاذ کنند. سعید دهقان، حقوقدان و مدیر «شبکه وکلای یک کلمه» در تورنتو، در برنامهٔ خبری تحلیلی ساعت ۱۴ رادیو فردا از مرز میان استعفا برای سلب مشروعیت از فرآیندهای ناعادلانه، و ضرورت ماندن در سیستم برای دفاع از حقوق فردیِ بازداشتشدگان، میگوید.