از نخستین ساعتهای آغاز حملات مشترک اسرائیل و آمریکا به ایران این پرسش مطرح شده که آیا این اقدام نظامی در چارچوب قوانین بین‌المللی انجام شده و در جریان درگیری‌های چند روز اخیر طرفین درگیر تا چه حد قوانین بین‌المللی جنگ را رعایت کرده‌اند. اسرائیل و آمریکا دلیل آغاز حملات را اقدام پیشگیرانه اعلام کرده اند. پرفسور سعید محمودی، استاد حقوق بین‌الملل در دانشگاه استکهلم سوئد، در آغاز گفت‌وگویی با جمشید زند می‌گوید باید زمان شروع جنگ و عملکرد طرف‌های درگیر در حین جنگ را از یکدیگر تفکیک کرد.