از «مهمات نامحدود» و جنگ «تا ابد» آمریکا در گفت‌وگو با الکس وطن‌خواه

از «مهمات نامحدود» و جنگ «تا ابد» آمریکا در گفت‌وگو با الکس وطن‌خواه

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز سه‌شنبه با اشاره به «تمایل تهران» برای مذاکره، اعلام کرد برای گفت‌وگو با ایران «دیگر خیلی دیر شده» و همزمان با تأکید بر نابودی بخش‌هایی از توان نظامی و رهبری ایران، گفت که آمریکا ذخایر تسلیحاتی «عملاً نامحدود» دارد و می‌تواند «تا ابد» بجنگد. در همین زمینه، ارزیابی آلکس وطن‌خواه، مدیر برنامهٔ ایران در مؤسسه خاورمیانه در واشینگتن را جویا شدیم.

