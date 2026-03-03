دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز سه‌شنبه با اشاره به «تمایل تهران» برای مذاکره، اعلام کرد برای گفت‌وگو با ایران «دیگر خیلی دیر شده» و همزمان با تأکید بر نابودی بخش‌هایی از توان نظامی و رهبری ایران، گفت که آمریکا ذخایر تسلیحاتی «عملاً نامحدود» دارد و می‌تواند «تا ابد» بجنگد. در همین زمینه، ارزیابی آلکس وطن‌خواه، مدیر برنامهٔ ایران در مؤسسه خاورمیانه در واشینگتن را جویا شدیم.