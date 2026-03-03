افزایش قیمت نفت و گاز بهدنبال بسته شدن تنگه هرمز؛ گفتوگو با امید شکری
سهشنبه ۱۲ اسفند ۱۴۰۴ قیمت نفت خام برنت به ۸۲ دلار در هر بشکه رسید و قیمت گاز مایع هم که یکی از مهمترین منابع انرژی اروپاست شاهد رشدی ۵۰ درصدی بود. دلیل این افزایش جهشوار قیمتها بسته شدن تنگه هرمز توسط سپاه پاسداران اعلام میشود. با آنکه آمریکا اعلام کرده که تاکنون دستکم ۱۱ کشتی نیروی دریایی سپاه را در خلیج فارس نابود کرده، اما مقامات ارشد سپاه تأکید کردهاند که به هیچ کشتی باری و نفتکشی اجازه عبور از تنگه هرمز را نمی دهند. امید شکری، کارشناس امنیت انرژی و محقق ارشد در دانشگاه جرج میسون آمریکا در گفتوگو با جمشید زند میگوید اروپا تنها تا چند هفته میتواند کمبود انرژی را تحمل کند و خود ایران هم نیاز دارد نفت و محصولات نفتیاش را از همان تنگه هرمز به چین منتقل کند.
