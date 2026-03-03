لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۴۰۴ تهران ۱۵:۳۵

گفت‌وگو با حسین رئیسی؛ وضعیت زندانیان در ایران در شرایط اضطراری

در ایران مصوبه‌ای وجود دارد که در شرایط جنگی یا وضعیت‌های اضطراریِ مربوط به جنگ، باید اجرایی شود و هدف آن حفظ جان زندانیان است. در چنین شرایطی دادستان‌ها و مقام‌های قضایی باید درباره وضعیت زندانیان تجدیدنظر کنند. اما آیا مصوبه شورای عالی قضایی ایران مبنی بر آزادی زندانیان در زمان جنگ الزام‌آور است یا صرفاً جنبه توصیه‌ای دارد؟ حسین رئیسی، حقوقدان و استاد دانشگاه ساکن کانادا، به این پرسش پاسخ داده است.

