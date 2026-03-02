مسعود الفک: حملات تهران باعث تشکیل جبهه عربی علیه ایران میشود
پس از آغاز حملات مشترک آمریکا و اسرائیل علیه ایران، نیروهای نظامی جمهوری اسلامی حملات موشکی و پهپادی به برخی کشورهای همسایه به ویژه کشورهای عربی خلیج فارس را آغاز کردند. این حملات ابتدا علیه پایگاههای آمریکا در این کشورها بود اما به سرعت بانک اهداف گسترش یافت و زیرساختهای انرژی و برخی زیر ساختهای شهری را نیز در برگرفت. شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس با صدور بیانیهای، حملات «توجیهناپذیر» ایران به خود را محکوم، و بر «حق پاسخگویی» خود تأکید کردند. این شش کشور، شامل عربستان سعودی، امارات متحده عربی، کویت، بحرین، قطر و عمان، در بیانیه مشترک با ایالات متحده، اقدامات جمهوری اسلامی را نمایانگر «تشدید خطرناک تنشها» دانستهاند؛ رفتاری که بنا بر این بیانیه «حاکمیت ملی چندین کشور را نقض کرده و ثبات منطقهای را بهخطر انداخته است.». مسعود الفک، کارشناس مسائل خاورمیانه که مقیم ریاض پایتخت عربستان سعودی است، در گفتوگو با رادیو فردا تاکید کرد که این اقدامات جمهوری اسلامی میتواند به تشکیل «جبههای عربی» علیه ایران بشود.
