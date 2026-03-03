لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۴۰۴ تهران ۱۷:۱۰

خالد عزیزی: دوران گذار باید با توافق گروه‌های مخالف رژیم مدیریت شود

سپاه پاسداران روز سه‌شنبه ۱۲ اسفند، کمپ حزب دموکرات کردستان ایران در منطقه کویسنجق واقع در اقلیم کردستان عراق را هدف حمله قرار داد. رسانه‌های حکومتی ایران در گزارش‌های خود، این حمله را علیه «گروه‌های تجزیه‌طلب» توصیف کردند. خالد عزیزی، سخنگوی حزب دموکرات کردستان ایران، در مصاحبه با رادیو فردا، اتهام «تجزیه‌طلبی» را رد کرده و عامل مطرح شدن آن را «جمهوری اسلامی و کسانی که به تکثر و دموکراسی اعتقاد ندارند» دانست. او همچین با تاکید بر این‌که حزب دموکرات کردستان ایران، بخشی از جنگ جاری نیست، گفت که گروه‌های کرد معتقدند دوران گذار، باید «در نتیجه توافق گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی» مدیریت شود.

