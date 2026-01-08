شماری از خانواده‌های جانباختگان پرواز ۷۵۲ در ششمین سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی با موشک‌های سپاه، روز پنج‌شنبه ۱۸ دی مراسمی در محل سرنگونی هواپیما برگزار کردند.

انجمن خانواده‌های جانباختگان این پرواز نیز به همین مناسبت بیانیه‌ای صادر کرد که در با معترضان خیابانی و اعتصاب‌های اخیر در ایران ابراز همبستگی کرده‌اند.

انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز پی‌اس۷۵۲ در این بیانیه‌، ضمن ابراز همبستگی با دور جدید اعتراضات در ایران، به خانواده‌های کشته‌شدگان این اعتراض‌ها تسلیت گفت.

در این بیانیه آمده است: «در حالی به ششمین سالگرد سرنگونی پرواز پی‌اس۷۵۲ می‌رسیم که مردم ایران بار دیگر در خیابان‌ها، برای کرامت انسانی، آزادی و عدالت‌ مبارزه می‌کنند. پاسخ جمهوری اسلامی چون همیشه گلوله است. انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز پی‌اس‌۷۵۲ خود را از رنج و خواست مردم ایران جدا نمی‌داند و به‌صراحت از حق مردم برای رسیدن به آزادی، عدالت و زندگی شایسته حمایت می‌کند.»

ششمین سالگرد سرنگونی پرواز ۷۵۲ مصادف شده است با دور جدید اعتراضات سراسری در ایران که از هفتم دی‌ماه در بازار تهران در پی افزایش نرخ ارز جرقه خود اما به‌سرعت سمت‌وسوی سیاسی پیدا کرد و بسیاری از شهرهای کوچک و بزرگ ایران را در نوردیده است.

برخی منابع حقوق بشری شمار کشته‌شدگان دور جدید اعتراضات را تا روز گذشته ۳۶ کشته اعلام کرده‌اند و رادیو فردا تاکنون موفق شده هویت ۲۵ نفر از آن‌ها را تأیید کند.

انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز ۷۵۲ در بخش دیگری از بیانیه خود، با اشاره به «شش سال دروغ، انکار، تهدید و تلاش‌های سازمان‌یافته برای پنهان‌کاری» از سوی حکومت، تأکید کرد «خانواده‌ها هرگز از مسیر دادخواهی عقب ننشسته‌اند. ما اجازه نداده‌ایم حقیقت دفن شود یا نام عزیزان‌مان به یک عدد در سیاهه‌ی جانباختگان جنایات جمهوری اسلامی محدود شود. ما علیه فراموشی جنگیدیم و به این مبارزه ادامه می‌دهیم.»

بر پایه تصاویر منتشرشده از مراسم برگزار شده در محل سرنگونی پرواز ۷۵۲ در شاهدشهر، فاطمه امیری، مادر میلاد نهاوندی، از جانباختگان این پرواز، از جمله سخنرانان مراسم روز پنج‌شنبه بود.

خانم امیری در این مراسم گفت: «مسافران رفتند، نه چون مرگ خواست، که چون ظلم اراده کرد. نه چون تقدیر، که چون جنایت بی‌مکافات ماند و مصلحت اقتضا نمود و عاملین و آمران خود را محق اجرای تقدیر تصور کردند.»

این مادر داغدار در بخشی دیگر از سخنان خود با اشاره به وضعیت بازماندگان بعد از فاجعه قتل عزیزان‌شان گفت « عدالت شاید دیر بیاید، شاید به هیئت انسان ظاهر نشود، اما حقیقت حتی اگر زیر خاکستر دفن شود، روزی چون شعله‌های فروزان سر بر می‌آورد.»

فرح قدس، مادر مهربان بدیعی، از دیگر کشته‌شدگان سرنگونی پرواز اوکراینی، هم در سخنان خود خطاب به قاتلان دخترش با اشاره به این‌که او قرار بود پزشک شود، گفت: «قرار بود جان انسان‌ها را نجات دهد. مهربان داشت یاد می‌گرفت کجا دست بگذارد که دردها کم‌تر شود، اما شما جایی را زدید که دیگر هیچ وقت دردش خوب نمی‌شود.»

بر اساس برنامهٔ منتشر شده در صفحه انجمن خناواده‌های جانباختگان پرواز پی‌اس۷۵۲، مراسم ششمین سالگرد این واقعه هم‌زمان با داخل ایران در کانادا هم برگزار می‌شود.

پرواز «پی‌اس۷۵۲» هواپیمایی اوکراین بامداد ۱۸ دی ۱۳۹۸، دقایقی پس از ترک فرودگاه بین‌المللی تهران، با دو موشک سپاه پاسداران سرنگون شد و تمامی ۱۷۶ سرنشین و خدمه هواپیما در اثر این حمله موشکی کشته شدند.

مقام‌های جمهوری اسلامی تا چند روز مدعی «سقوط هواپیما به‌دلیل مشکلات فنی» بودند، اما در پی ارائه شواهدی از سوی آمریکا و کانادا مبنی بر وقوع حمله موشکی به این هواپیما، در نهایت ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی با انتشار بیانیه‌ای به هدف قرار گرفتن این هواپیما با موشک‌های سپاه پاسداران اذعان کرد. این نهاد نظامی در عین حال مدعی شد که این حادثه «غیرعمدی» بوده است.

در شش سال گذشته انجمن خانواده‌های جان‌باختگان پرواز ۷۵۲، دادگاه رسیدگی کننده به پرونده سرنگونی هواپیمای حامل عزیزان‌ خود را فاقد صلاحیت و «نمایشی» خوانده و همواره بر پیگیری پرونده تا اجرای عدالت تأکید کرده‌‌ است.