احمد الشرع، رئیس‌جمهور سوریه، زبان کردی را به‌عنوان یک زبان ملی به رسمیت شناخت و اعلام کرد که تابعیت سوری به همهٔ کردهایی که در سرشماری سال ۱۹۶۲ از آن محروم شده بودند، اعطا می‌شود.

بر اساس این فرمان که شامگاه جمعه ۲۶ دی اعلام شد، زبان کردی در کنار عربی به‌عنوان زبان ملی شناخته شده و تدریس آن در مدارس مناطق کردنشین مجاز است. همچنین نوروز (یکم فروردین) که جشن سال نو کردی هم هست، به‌عنوان تعطیل رسمی با حقوق اعلام شده است.

این نخستین بار از زمان استقلال سوریه در سال ۱۹۴۶ است که حقوق ملی و زبانی کردها به‌طور رسمی در سطح دولت مرکزی به رسمیت شناخته می‌شود.

در این فرمان تأکید شده که کردها «بخشی اساسی و جدایی‌ناپذیر از ملت سوریه» هستند و هرگونه تبعیض قومی یا زبانی ممنوع خواهد بود. دولت سوریه همچنین متعهد شده پیام‌های رسمی خود را بر پایه «همبستگی ملی فراگیر» تنظیم کند و مجازات‌هایی هم برای تحریک به تنش‌های قومی در نظر بگیرد.

این در حالی است که هفته گذشته درگیری‌های شدیدی در شهر حلب و مناطق اطراف آن گزارش شد. به‌گفته وزارت بهداشت سوریه، این درگیری‌ها دست‌کم ۲۳ کشته بر جا گذاشت و بیش از ۱۵۰ هزار نفر را وادار به ترک دو منطقه تحت کنترل کردها در حلب کرد. پس از عقب‌نشینی نیروهای کرد، ارتش سوریه در این مناطق مستقر شد.

خبرگزاری فرانسه گزارش داده است که در ادامه این تنش‌ها، ارتش سوریه با استقرار نیروهای کمکی در اطراف شهر دیرحافر در شرق حلب، مواضع نیروهای دموکراتیک سوریه را هدف حملات توپخانه‌ای قرار داد و پیش از آغاز حملات، به غیرنظامیان برای ترک منطقه ضرب‌الاجل داد.

بر اساس اعلام مقام‌های سوری، دست‌کم چهار هزار نفر خانه‌های خود را ترک کردند و برخی از آنان از راه‌های فرعی و حتی از روی پل‌های فرسوده بر روی شاخه‌ای از رود فرات گریختند.

نیروهای دموکراتیک سوریه اعلام کردند که شهر زیر آتش سنگین قرار داشته و دمشق را به تلاش برای تخلیه اجباری مناطق متهم کردند؛ اتهامی که دولت سوریه آن را رد کرده است.

در همین حال، برخی رهبران کرد نسبت به نیت واقعی دولت دمشق ابراز تردید کرده‌اند. صالح مسلم، از چهره‌های برجسته سیاسی کرد، به خبرگزاری فرانسه گفت این فرمان می‌تواند «تلاشی برای دور زدن مطالبات اساسی کردها و ایجاد شکاف میان آنان» باشد.

کردها حدود دو میلیون نفر از جمعیت ۲۰ میلیونی سوریه را تشکیل می‌دهند و بخش بزرگی از شمال و شمال‌ شرق این کشور تحت کنترل نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) به رهبری کردها hست.

دولت اسلام‌گرای دمشق پس از برکناری بشار اسد طی یک سال اخیر تلاش کرده است حاکمیت خود را بر سراسر کشور گسترش دهد، اما مذاکرات برای ادغام ساختارهای نظامی و اداری کردها در دولت مرکزی تاکنون پیشرفت چشمگیری نداشته است.