میخال الیا کمال، هنرمند اسرائیلی، و رویایش برای برگزاری کنسرت در تهران
میخال الیا کمال، هنرمندی که در اسرائیل متولد شده و والدینش ایرانی هستند، دربارهٔ ارتباط عمیقش با ایران و تاثیر اخبار ایران بر او صحبت میکند. او از نگرانیاش برای مردم ایران میگوید و از امیدش به آیندهای روشن، جایی که بتواند در ایران کنسرت برگزار کند و پدر و مادرش در آن حضور داشته باشند. میخال تاکید دارد که مردم ایران تنها نیستند و او و بسیاری دیگر در کنارشان ایستادهاند و از خواستههایشان حمایت میکنند. او دربارهٔ نقش موسیقی و شبکههای اجتماعی در حمایت از معترضان و آگاهسازی جهانیان صحبت میکند و از یک رویای جمعی برای ایرانی آزاد و آباد میگوید.
