روایت شاهد عینی از برخورد خشن نیروهای امنیتی در تهران
یک شاهد عینی از اعتراضات اخیر در ایران، در گفتوگو با رادیوفردا از تجربه مستقیم خود در خیابانها میگوید؛ جایی که به گفته او، معترضان با خشونت شدید مأموران امنیتی به رگبار بسته شدند. او صحنههای برخورد خشن با شهروندان را از فاصلهای نزدیک «با چشمهای خودش» دیده است. روایتی که تصویری روشن از فضای سرکوب در جریان اعتراضات ایران را نشان میدهد . صدای خانم شاهد عینی برای رعایت مسائل امنیتی تغییر داده شده است
