یکشنبه ۵ بهمن ۱۴۰۴ تهران ۱۵:۲۴

روایت تلخ یک معترض مجروح از خشونت در خیابان‌های تهران

تهران
روایت تلخ یک معترض مجروح از خشونت در خیابان‌های تهران

یک شاهد عینی اعتراضات اخیر در ایران از شبی در خیابان‌های تهران می‌گوید که به گفته خودش «فراموش‌نشدنی و خونین» بوده است؛ شبی که در آن از ناحیه صورت هدف اصابت ساچمه قرار گرفته و شاهد برخورد خشن مأموران حکومتی با معترضان بوده است. روایت پیش‌ رو حاوی توصیف‌هایی بسیار تلخ و خشونت‌آمیز است و شنیدن آن برای همه مخاطبان توصیه نمی‌شود.

