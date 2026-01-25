روایت تلخ یک معترض مجروح از خشونت در خیابانهای تهران
یک شاهد عینی اعتراضات اخیر در ایران از شبی در خیابانهای تهران میگوید که به گفته خودش «فراموشنشدنی و خونین» بوده است؛ شبی که در آن از ناحیه صورت هدف اصابت ساچمه قرار گرفته و شاهد برخورد خشن مأموران حکومتی با معترضان بوده است. روایت پیش رو حاوی توصیفهایی بسیار تلخ و خشونتآمیز است و شنیدن آن برای همه مخاطبان توصیه نمیشود.
