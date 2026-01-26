.
فرهاد خسرو خاور: جمهوری اسلامی به نظام تمامیتخواه ناتوان تبدیل شده است
پس از فروکش کردن اعتراضات خیابانی و ادامه بازداشت و احضار معترضان، فعالان سیاسی- مدنی، هنرمندان، نویسندگان و دیگر اقشار اجتماعی در ایران، اکنون این پرسش مطرح شده که دستاورد این دور از اعتراضات چه بود، مردم ایران تا چه حد خواهان و نیازمند کمکهای جامعه جهانی هستند و در آینده نزدیک باید در انتظار چه چیزی بود. فرهاد خسرو خاور، استاد بازنشستهٔ مدرسهٔ عالی مطالعات اجتماعی پاریس و نویسندهٔ ۲۶ کتاب و دهها مقاله به زبانهای فرانسه و انگلیسی، در آغاز گفتوگویی با رادیو فردا میگوید یکی از مشخصههای بارز اعتراضات دیماه شرکت بازاریان تهران در آن و مشخصه دیگر فراگیر بودن این دور از حرکتهای اجتماعی اعتراضی بود.
