دوشنبه ۶ بهمن ۱۴۰۴

شهریار زرآبادی، شهروند ایرانی- آلمانی، که به‌دست نیروهای امنیتی در رشت کشته شد

شهریار زرآبادی، شهروند ایرانی- آلمانی، که به‌دست نیروهای امنیتی در رشت کشته شد
شهریار زرآبادی، شهروند ایرانی- آلمانی، که به‌دست نیروهای امنیتی در رشت کشته شد

شهریار زرآبادی جزو هزاران نفری است که در جریان سرکوب خونین اعتراضات ضدحکومتی در ایران کشته شد. آقای زرآبادی ۶۵ ساله که تابعیت ایرانی و آلمانی داشت جزو قربانیان سرکوب اعتراضات در رشت است. او که پیشتر سال‌ها ساکن کلن آلمان بود در سال‌های اخیر به ایران بازگشته بود و در رشت زندگی می‌کرد. اسکندر آبادی، روزنامه‌نگار در کلن و از دوستان آقای زرآبادی، در گفت‌وگو با رادیو فردا می‌گوید او برای خرید از خانه خارج شده بود که به دست نیروهای سرکوب کشته شد. آقای آبادی همچنین درباره آخرین دیدار خود با شهریار زرآبادی می‌گوید.

