سازمان نظام پزشکی ایران بازداشت شماری از پزشکان در جریان سرکوب اعتراضات دی‌ماه را تأیید اما اعلام کرد آمار دقیق و اطلاعات روشنی درباره علت این بازداشت‌ها در اختیار ندارد.

محمد میرخانی، معاون اجتماعی و پارلمانی سازمان نظام پزشکی کشور، روز جمعه ۱۰ بهمن در گفت‌وگو با خبرآنلاین گفت: «در اعتراضات اخیر فارغ از این‌که بدانیم به چه علت و چند نفر، برخی از پزشکان هم هستند که دستگیر شده‌اند.»

او افزود گزارش و آمار رسمی و موثقی از پزشکان بازداشت‌شده به‌آسانی در دسترس نیست و بیشتر اطلاعات از طریق گفت‌وگوهای غیررسمی میان همکاران به دست می‌آید.

در هفته‌های گذشته گزارش‌های متعدد حاکی از بازداشت شماری از اعضای کادر درمان و پزشکان در شهرهای مختلف بوده است. درباره علت این بازداشت‌ها روایت‌های متفاوتی مطرح شده است؛ برخی می‌گویند شماری از پزشکان به دلیل درمان مجروحان اعتراضات بازداشت شده‌اند و برخی دیگر معتقدند دلیل بازداشت، حضور آنان در تجمعات اعتراضی بوده است.

با این حال، هیچ‌یک از مراجع رسمی قضایی و امنیتی تاکنون توضیحی دربارهٔ دلایل این بازداشت‌ها ارائه نکرده‌اند.

آقای میرخانی با اشاره به انتشار برخی خبرها درباره صدور حکم اعدام برای پزشکان بازداشت‌شده، این گزارش‌ها را تأیید نکرد و گفت روند دادرسی به گونه‌ای نیست که «به این سرعت» به صدور و اعلام مجازات منجر شود.

این در حالی است که روزنامه گاردین، روز نهم بهمن، در گزارشی نوشت شماری از پزشکان در ایران به دلیل درمان معترضان مجروح بازداشت شده‌اند و به مورد یک جراح در قزوین اشاره کرده که بنا بر گزارش گروه‌های حقوق بشری با اتهام «محاربه» روبه‌رو شده است؛ اتهامی که می‌تواند مجازات اعدام در پی داشته باشد.

گاردین این جراح را علیرضا گلچینی معرفی کرده و به‌نقل از پسرعموی او نوشته است آقای گلچینی ۲۰ دی‌ماه در خانه‌اش بازداشت شده و در زمان بازداشت به شدت مورد ضرب‌وشتم قرار گرفته است.

گاردین افزوده مقام‌های ایرانی درباره بازداشت او و اتهاماتش به شکل علنی اظهار نظر نکرده‌اند، اما رئیس قوه قضائیه ایران خواستار «عدم اغماض» در قبال معترضان شده است.

رادیو فردا مستقلاً قادر به تأیید این گزارش نیست و مقام‌های جمهوری اسلامی نیز تاکنون درباره این پرونده اظهارنظر نکرده‌اند.

در همین حال، یاسر نجف‌آبادی، عضو مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی کشور، با تأیید این‌که تعدادی از پزشکان در جریان اعتراضات جان خود را از دست داده‌اند، گفت: «تعدادی از دانشجویان پزشکی و کادر درمان در بین جانباختگان اعتراضات اخیر وجود دارد و البته فرقی ندارد که پزشک یا دانشجوی پزشکی بوده‌اند.»

او همچنین به نقل از رئیس نظام پزشکی اصفهان گفته است که دست‌کم یک مورد بازداشت پزشک در این استان به دلیل حضور در اعتراضات رخ داده است.

هم‌زمان با این اظهارات، نهادهای حقوق بشری و رسانه‌های بین‌المللی گزارش‌هایی دربارهٔ فشار بر کادر درمان در جریان سرکوب اعتراضات منتشر کرده‌اند.

عفو بین‌الملل اخیراً در گزارش خود اعلام کرد گزارش‌هایی دریافت کرده که بر اساس آن نیروهای امنیتی در مواردی معترضان را هنگام درمان در بیمارستان‌ها بازداشت کرده‌اند و در نمونه‌ای، به کارکنان درمان در استان اصفهان دستور داده شده درباره بیماران با جراحت ناشی از گلوله و ساچمه به نیروهای امنیتی اطلاع دهند.

گروه «پزشکان برای حقوق بشر» (PHR) نهم بهمن بیانیه‌ای منتشر کرد و در آن خواستار توقف «آزار، آسیب فیزیکی و بازداشت» کادر درمان شد و نوشت پزشکان و کارکنان سلامت ظاهراً به دلیل درمان مجروحان اعتراضات هدف قرار گرفته‌اند.

آمار دقیق و جامعی از بازداشتی‌های اعتراضات دی‌ماه منتشر نشده، اما پایگاه حقوق‌بشری هرانا بر اساس تازه‌ترین داده‌های تجمیعی خود اعلام کرد تا روز نهم بهمن مجموع جان‌باختگان تأییدشده به عدد ۶۴۷۹ نفر رسیده که از این تعداد ۶۰۹۲ نفر معترض، ۱۱۸ نفر کودک زیر ۱۸ سال، ۲۱۴ نفر نیروهای وابسته به حکومت و ۵۵ نفر غیرمعترض-غیرنظامی بوده‌اند.

هرانا البته تأکید می‌کند که ۱۷۰۹۱ مورد کشته شدن معترضان نیز کماکان در دست بررسی قرار دارد.

براساس این گزارش، مجموع رخدادهای اعتراضی ثبت‌شده در ایران در دی‌ماه ۶۶۰ مورد در ۲۰۳ شهر و ۳۱ استان بوده است که با سرکوب خونبار نیروهای حکومتی مواجه شد.