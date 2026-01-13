تصاویر تازهای که از محوطه ساختمان پزشکی قانونی کهریزک تهران منتشر شده پیکرهای کشتهشدگان روزهای پنجشنبه و جمعه را نشان میدهد. پیکر مردهایی گلوله خورده ، در سر یا شکم و سینه و صدها عضو خانواده که در انتظار تحویل گرفتن اجساد عزیزانشان هستند.
در این تصاویر که توسط حساب کاربری «وحیدآنلاین» در شبیکههای اجتماعی منتشر شده است و تصویربردار میگوید روز شنبه ۲۰ دی ماه است، زنان کشتهشده دیده نمیشوند. در تصاویر یادشده یکی از افراد کادر پزشکی قانونی میگوید پیش از تحویل اجساد زنان، رحم باید باز شود که روندی معمول برای صدور گواهی فوت است؛ تصاویر هولناک اینچنینی تنها از تهران منتشر شده اما گزارشها از نقاط دیگر ایران از شمال تا جنوب حاکی از کشتهشدنِ تعداد زیادی از معترضان است. روندی که سازمان دیدهبان حقوق بشر آن را «کشتار گسترده» توصیف کرده است.
تا روز سهشنبه تماسهایی بسیار محدود به مدد فناوری شبکهٔ اینترنت ماهوارهای استارلینک از ایران برقرار شده بود. حالا که اما تعداد بیشتری از شهروندان داخل ایران با تلفن به بیرون از مرزها دسترسی دارند، تماس میگیرند و یا از سلامت خود خبر میدهند و یا از کشته و مجروح و یا بازداشتشدنِ اطرافیان، اقوام، همسایهها یا همکاران.
اگرچه هنوز تصویر دقیقی از تعداد کشتهشدگان اعتراضات در ایران وجود ندارد، اما نهادهای حقوق بشری کشتهشدن صدها معترض را تایید کردهاند و میگویند این تعداد بسیار بیشتر از آن چیزیست که تا کنون گزارش شده است.
شاهدان عینی به رادیوفردا چه گفتند؟
شاهدان عینی نیز در گفتوگو با رادیوفردا از آنچه در این روزها گذشته و سرکوب خونبار این اعتراضات سخن میگویند.
یک عضو کادر درمان در یکی از استانهای جنوبی ایران از جمله این شاهدان است. این بخشی از صحبتهای اوست: «خیلیها را کشتند، خیلیها را گرفتند، خیلیها فراری هستند. در بیمارستان هم تیر خلاص میزنند. جسدها را نمیدهند. ۷۰۰ میلیون برای هر جسد میخواهند. خیلی اوضاع بد است. از وقتی این نیروهای حشدالشعبی به خیابانها ریختند دیروز و پریروز (اعتراضات) خاموش شد».
موضوع دریافت پول برای تحویل اجساد روزهاست که در رسانههای مختلف مطرح است و در دورههای پیشین اعتراضات در ایران نیز انجام شده بود.
بر اساس گزارش وبسایت ههنگاو، در پی کشته شدن جوانی ۲۵ ساله به نام عرشیا حضوری در خیابان شقایق بلوار فردوس در تهران، نهادهای حکومتی در ازای تحویل پیکر، مبلغ ٧٠٠ میلیون تومان از خانوادهاش دریافت کردهاند. به گزارش ههنگاو عرشیا از فاصله ۴۰ متری از ناحیهٔ پیشانی هدف شلیک قرار گرفته و بلافاصله جان باخته است.
بنا بر اطلاعاتی که رادیوفردا دریافت کرده است یک شاهد عینی در کرج میگوید نمیتواند بگوید نیروهای امنیتی با چه نوع گلولهای شلیک میکردند. او در توضیح مشاهداتش گفته، مجروحانی را هم دیده که در کامیون انداخته بودند و این شاهد عینی میگوید شانس زنده ماندن این مجروحان در چنین شرایطی بسیار کم خواهد بود.
این شاهد عینی که راننده تاکسی است به نقل از یک پزشک که مسافر خودروی او بوده میگوید این پزشک گریان به او گفته که وقتی مجروحان به بیمارستان میآمدند، ماموران به سرعت وارد بیمارستان میشدند و زخمیهای مربوط به نیروهای امنیتی را سوا میکردند.
حالا به مرور اما اسامی این جانباختگان هم منتشر میشود. علی دهقان جوقان یکی از آنهاست. مائده سلطانی، فرزند عبدالفتاح سلطانی وکیل شناختهشده مدافع حقوق بشر، و معصومه دهقان، فعال مدنی در آلمان، در گفتوگو با رادیو فردا کشته شدن دایی خود، علی دهقان، را تأیید کرده و میگوید تعداد اجساد در تهران به قدری زیاد بوده که پیدا کردنِ دایی او چهار یا پنج روز طول کشیده است.
به گفتهٔ خانم سلطانی، دایی او «آدم سیاسی نبود ولی مثل همه مردم ایران غم نان و نابرابری داشت و بهدلیل آن فاجعهای که در عدالت اجتماعی در جریان بوده، به خیابان آمده بود».
پیش از روز پنجشنبه ۱۸ دی، رادیوفردا کشته شدن ۲۷ نفر را تأیید کرده بود اما سازمان دیدهبان حقوق بشر میگوید حکومت ایران از ۱۸ دیماه سرکوب مرگبار معترضان را بهطور چشمگیری تشدید کرده و «گزارشهای موثق حاکی از آن است که نیروهای امنیتی در سراسر کشور دست به کشتار گسترده زدهاند».
در میان کشتهشدگانی که تاکنون اسامی آنها به بیرون از مرزهای ایران راه یافته، نام روبینا امینیان به چشم میخورد. دانشجوی سال آخر طراحی پارچه در تهران که پنجشنبهشب به تظاهرات رفته بود و کشته شد.
در میان این روایتها نامهای دیگری هم به چشم میخورد. معترضانی اهل نقاط مختلف ایران. یکی از آنها جواد گنجی کارگردان جوان اهل همدان است که گروه حقوقی دادبان میگوید ۳۹ ساله بود و در تهران در پی شلیک گلوله جان خود را از دست داده است یا آن سوی کشور در مشهد، مهدی سلحشور، هنرمند مجسمهساز، که بنا بر گزارشها در پی شلیک مستقیم جان خود را در خیابان از دست داده است.
ابعاد این سرکوب مرگبار اما به صورت قطرهچکانی به بیرون از مرزهای ایران راه مییابد. ابعادی که یک مقام حکومتی به خبرگزاری رویترز گفته است شامل بیش از دو هزار کشته میشود؛ آماری که تفکیکشده نیست و شامل نیروهای امنیتی کشتهشده نیز میشود.