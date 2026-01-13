سازمان دیده‌بان حقوق بشر اعلام کرد حکومت ایران از ۱۸ دی‌ماه سرکوب مرگبار معترضان را به‌طور چشمگیری تشدید کرده‌ و «گزارش‌های موثق حاکی از آن است که نیروهای امنیتی در سراسر کشور دست به کشتار گسترده زده‌اند».

مقام‌های جمهوری اسلامی از ۱۹ دی با اِعمال خاموشی کامل اینترنت در سراسر کشور، دسترسی به ارتباطات را به‌شدت محدود کرده‌اند؛ اقدامی که به‌گفتهٔ دیده‌بان حقوق بشر، عملاً مستندسازی کشتارهای غیرقانونی و دیگر موارد نقض حقوق بشر را با دشواری جدی روبه‌رو کرده است.

دیده‌بان حقوق بشر روز سه‌شنبه ۲۳ دی‌ماه در بیانیه‌اش نوشت که به‌گفتهٔ نهادهای مدنی و رسانه‌های ایرانی، شمار کشته‌شدگان اعتراضات به هزاران نفر رسیده است، هرچند قطع اینترنت امکان راستی‌آزمایی مستقل این آمار را محدود کرده است.

سازمان دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید در حال گردآوری شواهد تازه از جمله بررسی ویدئوهای تأییدشده از سردخانه‌ها و بیمارستان‌ها و همچنین شهادت شاهدان عینی است.

این سازمان از کشورهای عضو سازمان ملل خواسته است فوراً از مقام‌های ایرانی بخواهند به کشتار پایان دهند، دسترسی کامل و بدون مانع «هیئت مستقل بین‌المللی حقیقت‌یاب دربارهٔ ایران» را فراهم کنند و دسترسی به اینترنت جهانی را بازگردانند.

دیده‌بان حقوق بشر همچنین تأکید کرده است که «فضای فراگیر مصونیت از مجازات» در ایران باعث شده مقام‌ها بارها مرتکب جرایمی چون قتل، شکنجه، تجاوز و ناپدیدسازی قهری برای سرکوب مخالفان شوند؛ موضوعی که به‌گفتهٔ این نهاد، ضرورت نظارت بین‌المللی و حفظ شواهد برای پیگردهای قضایی آینده را دوچندان می‌کند.

فیلیپ بولوپیون، مدیر اجرایی دیده‌بان حقوق بشر، در این باره گفته است: «با وجود قطع سراسری اینترنت، گزارش‌ها دربارهٔ کشتار گستردهٔ معترضان و دیگر جنایت‌های هولناک نیروهای امنیتی ایران همچنان در حال انتشار است. بازداشت‌شدگان در معرض خطر اعدام‌های مخفیانه و خودسرانه قرار دارند، به‌ویژه آن‌که مقام‌ها معترضان را به «دشمنی با خدا» (محاربه) متهم می‌کنند؛ اتهامی که مجازات مرگ دارد.»

او از شورای امنیت و شورای حقوق بشر سازمان ملل خواست فوراً به «جنایت‌های فزاینده» در ایران رسیدگی کنند و به مقام‌ها و نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی هشدار دهند که «عدالت، هرچند دیر، اما در نهایت فرا خواهد رسید».

براساس تازه‌ترین آمار و اطلاعات سازمان حقوق بشر ایران، از آغاز اعتراضات علیه سیاست‌های حکومتی تاکنون دست‌کم ۶۴۸ معترض، ازجمله ۹ کودک، کشته و هزاران تن مجروح شده‌اند.

این نهاد حقوق بشری در عین حال تأکید کرد که بر اساس گزارش‌های تأییدنشده دست‌کم صدها و بر اساس تخمین برخی منابع، بیش از شش هزار نفر در جریان موج جدید اعتراض‌ها در ایران کشته شده‌اند. همچنین شمار بازداشت‌شدگان نیز بالغ بر ۱۰ هزار نفر تخمین زده می‌شود.

این سازمان مدافع حقوق بشر در ایران نیز می‌گوید که به‌دلیل قطع کامل اینترنت از پنجشنبه شب و محدودیت شدید دسترسی به اطلاعات، راستی‌آزمایی مستقل این آمارها در شرایط کنونی با دشواری جدی روبهروست.

سازمان حقوق بشر ایران ضمن ابراز نگرانی عمیق خود از تشدید و ادامه کشتار معترضان، در بیانیه خود دربارهٔ خطر اعدام‌های گسترده بازداشت‌شدگان هشدار می‌دهد.