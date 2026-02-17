رهبر جمهوری اسلامی تعیین نتیجه از قبل برای مذاکرات بین ایران و آمریکا را «کار غلط و ابلهانه» خواند و گفت اگر هدف گفت‌وگوها برچیدن برنامهٔ هسته‌ای باشد، چنین موضوعی اساساً جای مذاکره ندارد.

علی خامنه‌ای در سخنرانی روز سه‌شنبه ۲۸ بهمن همچنین با اشاره به تهدیدهای دونالد ترامپ با گسیل بزرگ‌ترین ناوهای هواپیمابر آمریکا به منطقه، گفت: «خطرناک‌تر از ناو، سلاحی است که می‌تواند این ناو را به قعر دریا فرو ببرد».

رهبر جمهوری اسلامی، همزمان با برگزاری دور دوم مذاکرات ایران و آمریکا در ژنو، خطاب به رئیس‌جمهور ایالات متحده گفت: «می‌گویی بیا با هم حرف بزنیم درباره‌ٔ فلان موضوع، به توافق برسیم، چرا نتیجه را معین می‌کنی، باید حتماً به این توافق برسیم. خب این ابلهانه است».

دور دوم گفت‌وگوهای ایران و ایالات متحده روز سه‌شنبه در ژنو و با میانجی‌گری عمان در حال برگزاری است. این مذاکرات در حالی انجام می‌شود که دو طرف بر سر دامنه و شروط توافق اختلاف‌های جدی دارند و مقام‌های جمهوری اسلامی تأکید کرده‌اند تنها در ازای رفع تحریم‌ها درباره محدودیت‌های برنامه هسته‌ای خود گفت‌وگو می‌کنند.

در مقابل، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا که بامداد سه‌شنبه اعلام کرد به‌طور «غیرمستقیم» در مذاکرات دخیل است، گفت این گفت‌وگوها «بسیار مهم» است و با اشاره به احتمال شکست مذاکرات هشدار داد در چنین صورتی «ضربهٔ سختی» به جمهوری اسلامی وارد خواهد شد.

رئیس‌جمهور ایالات متحده قبلاً گفته بود «توافق خوب» از نظر او توافقی بدون سلاح هسته‌ای، موشک و موارد دیگر است.

خامنه‌ای: بیعت نمی‌کنیم

علی خامنه‌ای در بخش دیگری از سخنان خود با ادعای این‌که دونالد ترامپ در پی تسلط بر ایران است، گفت ایران «درس‌های اسلامی و شیعی خودش را خوب بلد است» و در ادامه افزود «امام حسین فرمود کسی مثل من با کسی مثل یزید بیعت نمی‌کند».

پیشتر، ۲۷ بهمن، مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، با بیان این‌که «انجام معامله با ایران آسان نیست»، دلیل آن را این‌گونه توضیح داده بود که «باید درک کنیم که ایران در نهایت توسط روحانیون شیعه اداره می‌شود و تصمیمات آن توسط روحانیون رادیکال شیعه گرفته می‌شود. این افراد بر اساس الهیات محض تصمیم می‌گیرند».

رهبر جمهوری اسلامی در بخشی از سخنرانی خود، ایالات متحده را تهدید نظامی کرد و گفت: «قوی‌ترین ارتش دنیا ممکن است گاهی آن‌چنان سیلی بخورد که از جا نتواند بلند شود».

هم‌اکنون ایالات متحده دومین ناو هواپیمابر خود را نیز به منطقه اعزام کرده و به‌گفتهٔ برخی مقامات آمریکایی، در صورت شکست گفت‌وگوها، خود را برای احتمال یک کارزار نظامی طولانی آماده می‌کند.

پیشتر ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن و گروه رزمی همراه آن نیز که در آسیای شرقی مستقر بود، به سمت خاورمیانه حرکت کردند و در جنوب دریای هرمز و در محدوده عملیاتی سنتکام، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا، مستقر شده‌اند.

بررسی رویترز از تصاویر ماهواره‌ای نیز نشان می‌دهد در هفته‌های اخیر، شمار هواپیماها و دیگر تجهیزات نظامی در سراسر منطقه افزایش یافته است.

علی خامنه‌ای با اشاره به تأکیدهای دونالد ترامپ مبنی بر گسیل ناوهای جنگی به منطقه گفت: «ناو البته یک دستگاه خطرناکی است، اما خطرناک‌تر از ناو، آن سلاحی است که می‌تواند این ناو را به قعر دریا فرو ببرد.» او توضیح بیشتری در مورد این سلاح نداد.

رهبر جمهوری اسلامی همچنین با تحریف اظهارات رئیس‌‌جمهور آمریکا مدعی شد که وی گفته است «۴۷ سال است آمریکا نتوانسته جمهوری اسلامی را از بین ببرد» و آن را یک «اعتراف خوب» توصیف کرد.

این در حالی است که رئیس‌جمهور ایالات متحده اخیراً، ضمن استقبال از ایدهٔ تغییر حکومت در ایران، گفته بود: «۴۷ سال است که فقط حرف می‌زنند و حرف می‌زنند و حرف می‌زنند. در این میان، ما جان‌های زیادی از دست داده‌ایم در حالی که آن‌ها حرف می‌زنند. پاها قطع شده، دست‌ها قطع شده، صورت‌ها از بین رفته. مدت‌هاست که این وضع ادامه دارد.»

خامنه‌ای می‌گوید «عزادار» است

علی خامنه‌ای، در بخش دیگری از سخنرانی خود، با شهید خواندن «مردم بی‌گناهی» که در جریان سرکوب اعتراضات دی‌ماه کشته شدند، تأکید کرد «گلوله از هر جا آمده باشد، در فتنه‌ دشمن این اتفاق افتاده و این‌ها شهیدند».

نخستین بار است که یک مقام جمهوری اسلامی به‌طور ضمنی اذعان می‌کند که گلوله به مردم معترض ممکن است «از هر جایی» شلیک شده باشد.

این در حالی است که ادعای حکومت و روایت یکدست مقامات جمهوری اسلامی از سرکوب اعتراضات، کشته شدن مردم با شلیک «تروریست‌های مسلح» بوده و هرگونه نقش نیروهای حکومتی در کشتن مردم را رد کرده‌اند.

تصاویر انبوهی که در ۴۰ روز گذشته از سرکوب اعتراضات منتشر شده، آشکارا نشان می‌دهد که نیروهای حکومتی در سراسر کشور با انواع سلاح‌ها از جمله سلاح‌های جنگی در حال شلیک به مردم حتی از روی پشت‌بام‌ برخی ساختمان‌های دولتی بوده‌اند.

رهبر جمهوری اسلامی در اظهارات تازه‌اش که ۴۰ روز پس از کشتار هزاران معترض بیان کرد، همچنین برای اولین بار اعلام کرد که «داغدار» است و گفت: «ما عزاداریم به‌خاطر خون‌هایی که ریخته شد.»

آقای خامنه‌ای در سخنرانی یکم ماه پیش خود، ۲۷ دی، نخستین مقامی بود که به کشته شدن «چند هزار نفر» از مردم اذعان کرد و هرچند آن را به گروهی از معترضان نسبت داد، اما به بازماندگان تسلیت نگفت و اعلام عزا و داغدار بودن نیز نکرد.