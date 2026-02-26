لینک‌های قابلیت دسترسی

English
زبان‌های دیگر
زنده
site logo site logo
قبلی بعدی
خبر فوری
پنجشنبه ۷ اسفند ۱۴۰۴ تهران ۲۱:۵۸

خبرها و گزارش‌ها
اشتراک
خبرها و گزارش‌ها

اشتراک

Spotify CastBox عضویت

نگاه علیرضا مجلل به کارنامه سعید اویسی؛ هنرپیشه نقش‌های مکملی که ماندگار شدند

نگاه علیرضا مجلل به کارنامه سعید اویسی؛ هنرپیشه نقش‌های مکملی که ماندگار شدند
Embed
نگاه علیرضا مجلل به کارنامه سعید اویسی؛ هنرپیشه نقش‌های مکملی که ماندگار شدند

No media source currently available

0:00 0:03:37 0:00
لینک مستقیم

سعید اویسی هنرپیشه‌ای که از گروه هنر ملی و کاگاه نمایش برآمده بود، پیش از رسیدن به زادروزش در نیمه‌های اسفند در ۸۲ سالگی در سوئد با زندگی وداع گفت. او بازیگر نقش‌های مکمل خاطره‌انگیز مجموعه‌های سرشناس تلویزیونی بود. نوح بن منصور سامانی در بوعلی سینا، حاج علی فراشباشی در امیرکبیر و ایلچیِ ابوسعید و خانِ جدیدِ باشتین در سربداران. علیرضا مجلل هم‌بازی او در نمایش «موضوع جدی نیست» به کارگردانی منوچهر انور که با حضور بهروز وثوقی در اواخر حکومت پهلوی به روی صحنه رفته بود در برنامه خبری-تحلیلی ساعت ۱۴ از دل این خاطره به زندگی و ویژگی‌های او پرداخته است.

.


از همین مجموعه

از همین مجموعه
برنامه‌های رادیویی
XS
SM
MD
LG