سعید اویسی هنرپیشه‌ای که از گروه هنر ملی و کاگاه نمایش برآمده بود، پیش از رسیدن به زادروزش در نیمه‌های اسفند در ۸۲ سالگی در سوئد با زندگی وداع گفت. او بازیگر نقش‌های مکمل خاطره‌انگیز مجموعه‌های سرشناس تلویزیونی بود. نوح بن منصور سامانی در بوعلی سینا، حاج علی فراشباشی در امیرکبیر و ایلچیِ ابوسعید و خانِ جدیدِ باشتین در سربداران. علیرضا مجلل هم‌بازی او در نمایش «موضوع جدی نیست» به کارگردانی منوچهر انور که با حضور بهروز وثوقی در اواخر حکومت پهلوی به روی صحنه رفته بود در برنامه خبری-تحلیلی ساعت ۱۴ از دل این خاطره به زندگی و ویژگی‌های او پرداخته است.