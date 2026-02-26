رشید مظاهری، دروازه‌بان پیشین تیم ملی فوتبال ایران و باشگاه‌های استقلال و سپاهان در روزهای اخیر به شدت از رهبری جمهوری اسلامی در صفحه اینستاگرام خود انتقاد کرد؛ موضوعی که واکنش برانگیز شد و حتی برخی گزارش‌های غیررسمی در برخی رسانه‌ها حکایت از آن دارد که آقای مظاهری پس از انتشار این مطلب ممکن است بازداشت شده باشد، هرچند این خبر به شکل رسمی تأیید نشده است. جزئیات بیشتر در گزارش بنیامین صدر.