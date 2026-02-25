از «ماتم جمعی» تا «همبستگی» در ایران: وقتی سوگواری ممنوع میشود
به اعتقاد برخی جامعهشناسان سیاسی، موج خشونتبار سرکوب اعتراضات دیماه در ایران، موجب حس خستگی، بدگمانی و حتی گسست رابطهها در بخشهایی از جامعه ایرانی شده است. در این میان چگونه میتوان در عین اختلافنظر، رابطه را از خصومت جدا کرد و همزمان پرسشهای دشوارِ عدالت و پاسخگویی را زنده نگه داشت؟ حسین دباغ، استاد فلسفه سیاسی در دانشگاه نورث اِیسترن لندن، در مقالهای با عنوان «همبستگی در زمانهٔ تحمیل گسست»، به کنشها و رفتارهایی اشاره میکند که در آن افراد جامعه بدون پرداخت هزینههای فردی و سیاسی میتوانند از فروپاشی اجتماعی جلوگیری کنند. در همین زمینه با حسین دباغ گفتوگو کردهایم.
