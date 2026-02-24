سالگرد حمله روسیه به اوکراین؛ از «جنگ چندروزه» تا ورود به سال پنجم

۲۴ فوریه ۲۰۲۲ (پنجم اسفند ۱۴۰۰)؛ دقیقاً چهار سال پیش در چنین روزی، تانک‌های روسیه از مرزهای اوکراین گذشتند که جهان را وارد بزرگ‌ترین جنگ زمینی اروپا پس از جنگ دوم جهانی کرد. جنگی که پوتین تصور می‌کرد ظرف چند روز تمام می‌شود، امروز وارد سال پنجم خود شده است. در این چهار سال، محورهای جدیدی شکل گرفت، ایران متهم به تامین سلاح برای روسیه شد، و اروپا دریافت که دیگر نمی‌تواند امنیت خود را به دیگران واگذار کند. به اعتقاد برخی تحلیلگران، این جنگ فقط جنگ اوکراین نیست، بلکه جنگ بر سر شکلِ جهانی است که در آن زندگی می‌کنیم. درباره تاثیر و پیامدهای این جنگ بر روی امنیت جهانی، ارزیابی امیر چاهکی، کارشناس مسائل روسیه در برلین، را جویا شدیم.