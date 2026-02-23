لینک‌های قابلیت دسترسی

شهلا شفیق دربارهٔ دیدار با شاهزاده پهلوی: تمام تلاشم برای شنیده شدن صدای حقیقت است

شهلا شفیق دربارهٔ دیدار با شاهزاده پهلوی: تمام تلاشم برای شنیده شدن صدای حقیقت است
شهلا شفیق دربارهٔ دیدار با شاهزاده پهلوی: تمام تلاشم برای شنیده شدن صدای حقیقت است

در روزهای اخیر انتشار خبری درباره دیدار داریوش آشوری، پژوهشگر و اندیشمند، و شهلا شفیق، جامعه‌شناس و پژوهشگر، با شاهزاده رضا پهلوی و همسرش، یاسمن پهلوی، در پاریس، بحث‌هایی را برانگیخته است. در گفت‌وگو با شهلا شفیق، نخست از او پرسیدیم که در سیر تطور فکری او چه مسیری طی شد که این روشنفکر ایرانی از شرکت در انقلاب بهمن ۱۳۵۷ به دیدار با وارث دودمان پهلوی رسید؟

