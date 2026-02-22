مطهره گونهای: برای دانشجویان دیگر ترس معنا ندارد
گزارشها و ویدئوهای منتشرشده در شبکههای اجتماعی نشان میدهد که اعتراضات دانشجویان در چند دانشگاه ایران از جمله در تهران و مشهد برای دومین روز پیاپی ادامه یافت؛ تجمعهایی که خبرگزاریهای رسمی نیز اصل برگزاری آنها را تأیید کردهاند. این اعتراضات همزمان با آغاز کلاسهای حضوری نیمسال جدید شکل گرفت و برگزاری گسترده مراسم یادبود کشتهشدگان اعتراضات دیماه شکل گرفت. دانشجویان در دانشگاههایی چون تهران، شریف، امیرکبیر، علم و صنعت و بهشتی با سر دادن شعارهایی علیه جمهوری اسلامی و علی خامنهای، از معترضان دیماه حمایت کردند. گروهی از دانشجویان که با عنوان بسیجی و حزباللهی شناخته میشدند، در جریان این اعتراضات، با دانشجویان معترض درگیر شدند. مطهره گونهای، دبیر سیاسی پیشین انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران، در مورد ادامه تجمعها با رادیو فردا گفتوگو کرده است.
