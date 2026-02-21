منصور برجی، مدیر سازمان ماده ۱۸، در گفت‌وگو با رادیو‌فردا می‌گوید دست‌کم ۱۹ شهروند مسیحی یا نوکیش در ایران و در اعتراض سراسری و خونبار دی‌ماه کشته‌ شدند. سازمان ماده ۱۸، مستقر در لندن برای ترویج آزادی دینی و حمایت از مسیحیان ایران فعالیت می‌کند و در تازه‌ترین گزارش سالانه خود به همراه سه سازمان دیگر از نقض آزادی‌های مذهبی مسیحیان و آزار نوکشیان خبر داده‌است. بنیامین صدر از رادیوفردا از منصور برجی، مدیر سازمان ماده ۱۸، به‌عنوان نخستین پرسش درباره چگونگی تدوین تازه‌ترین گزارش این سازمان پرسیده ‌است.