شنبه ۲ اسفند ۱۴۰۴ تهران ۱۹:۱۶

مدیر سازمان «ماده‌ ۱۸»: ۱۹ مسیحی در اعتراض‌های دی کشته‌ شدند

منصور برجی، مدیر سازمان ماده ۱۸، در گفت‌وگو با رادیو‌فردا می‌گوید دست‌کم ۱۹ شهروند مسیحی یا نوکیش در ایران و در اعتراض سراسری و خونبار دی‌ماه کشته‌ شدند. سازمان ماده ۱۸، مستقر در لندن برای ترویج آزادی دینی و حمایت از مسیحیان ایران فعالیت می‌کند و در تازه‌ترین گزارش سالانه خود به همراه سه سازمان دیگر از نقض آزادی‌های مذهبی مسیحیان و آزار نوکشیان خبر داده‌است. بنیامین صدر از رادیوفردا از منصور برجی، مدیر سازمان ماده ۱۸، به‌عنوان نخستین پرسش درباره چگونگی تدوین تازه‌ترین گزارش این سازمان پرسیده ‌است.

