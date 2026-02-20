در حالی که روایت رسمی، اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ را «شبه‌کودتا» و محصول «فتنهٔ آمریکایی-صهیونیستی» معرفی می‌کند، دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی با تکیه بر کلیدواژه‌هایی مثل «کشته‌سازی»، «نفوذ» و «جنگ شناختی» در حال بازتعریف بحران است. در گفت‌وگو با رضا علیجانی، تحلیل‌گرسیاسی ساکن فرانسه، این پرسش را مطرح کردیم که بررسی اعتراضات نه به‌عنوان شکاف اجتماعی، بلکه به‌مثابهٔ میدان جنگ ترکیبی تا چه حد بازتاب‌دهنده ذهنیت خامنه‌ای است؟