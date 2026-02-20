لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۱ اسفند ۱۴۰۴ تهران ۱۷:۱۱

ذهنیت خامنه‌ای و روایت حکومت از اعتراضات دی‌ماه در گفت‌وگو با رضا علیجانی

ذهنیت خامنه‌ای و روایت حکومت از اعتراضات دی‌ماه در گفت‌وگو با رضا علیجانی
ذهنیت خامنه‌ای و روایت حکومت از اعتراضات دی‌ماه در گفت‌وگو با رضا علیجانی

در حالی که روایت رسمی، اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ را «شبه‌کودتا» و محصول «فتنهٔ آمریکایی-صهیونیستی» معرفی می‌کند، دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی با تکیه بر کلیدواژه‌هایی مثل «کشته‌سازی»، «نفوذ» و «جنگ شناختی» در حال بازتعریف بحران است. در گفت‌وگو با رضا علیجانی، تحلیل‌گرسیاسی ساکن فرانسه، این پرسش را مطرح کردیم که بررسی اعتراضات نه به‌عنوان شکاف اجتماعی، بلکه به‌مثابهٔ میدان جنگ ترکیبی تا چه حد بازتاب‌دهنده ذهنیت خامنه‌ای است؟

