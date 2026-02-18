لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۴۰۴

مهدیه گلرو: قاتلین برای کشته‌شدگان اعتراضات مراسم چهلم برگزار کردند

مقام‌های جمهوری اسلامی در اقدامی با هدف مصادره مراسم چهلم جانباختگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، از مردم دعوت کردند تا روز ۲۸ بهمن در مراسم حکومتی در مصلای تهران، حرم رضوی و همچنین مکان‌های مشخصی در مراکز استان‌ها شرکت کنند. جمهوری اسلامی پیش از این بارها تلاش کرده بود افرادی را که به‌دست ماموران حکومتی کشته شده بودند، به عنوان بسیجی یا شهید معرفی کند، اما این نخستین بار است که به صورت رسمی در پی مصادره مراسم چهلم جانباختگان اعتراضات مردمی برآمده است. در گفت‌وگو با مهدیه گلرو، فعال سیاسی مقیم سوئد، ارزیابی او را در مورد این اقدام جمهوری اسلامی جویا شدیم.

