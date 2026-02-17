نیروی دریایی سپاه پاسداران اعلام کرده که یک رزمایش «ترکیبی، گرم و هدفمندِ کنترل هوشمند تنگه هرمز» را روز دوشنبه ۲۷ بهمن آغاز کرده است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، بهره‌گیری هوشمند از مزایای ژئوپلیتیک ایران در خلیج فارس و دریای عمان از مهمترین اهداف این رزمایش محسوب می‌شوند. یکی دیگر از اهداف این رزمایش «مرور سناریوهای اقدام نظامی متقابل سپاه پاسداران در مواجهه با تهدیدات امنیتی و نظامی احتمالی در منطقهٔ تنگهٔ هرمز» اعلام شده است. در گفت‌وگو با فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد انستیتو واشینگتن و کارشناس مسایل دفاعی و امنیتی، پرسیدیم که منظور از «کنترل هوشمند تنگه هرمز» چیست؟