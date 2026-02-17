لینک‌های قابلیت دسترسی

English
زبان‌های دیگر
زنده
site logo site logo
قبلی بعدی
خبر فوری
سه شنبه ۲۸ بهمن ۱۴۰۴ تهران ۲۰:۱۲

خبرها و گزارش‌ها
اشتراک
خبرها و گزارش‌ها

اشتراک

Spotify CastBox عضویت

رضا علیجانی: روایت خامنه‌ای دربارهٔ کشته‌شدگان اعتراضات، وقاحت است

رضا علیجانی: روایت خامنه‌ای دربارهٔ کشته‌شدگان اعتراضات، وقاحت است
Embed
رضا علیجانی: روایت خامنه‌ای دربارهٔ کشته‌شدگان اعتراضات، وقاحت است

No media source currently available

0:00 0:07:55 0:00
لینک مستقیم

رهبر جمهوری اسلامی ایران هم‌زمان با چهلمین روز از سرکوب مرگبار اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دی ۱۴۰۴،‌ با شهید خواندن «مردم بی‌گناهی» که در جریان سرکوب اعتراضات دی‌ماه کشته شدند، تأکید کرد «گلوله از هر جا آمده باشد، در فتنه‌ دشمن این اتفاق افتاده و این‌ها شهیدند». علی خامنه‌ای همچنین خود را «داغدار» توصیف کرد. این اظهارات او در پی برنامه‌ریزی برگزاری یک مراسم چهلم توسط حکومت انجام شد. رویکردی که از سوی مخالفان با عنوان تلاش برای مصادره خون معترضان کشته‌شده ارزیابی می‌شود. تحلیل رضا علیجانی، تحلیلگر و فعال سیاسی ساکن فرانسه، را دربارهٔ سخنرانی علی خامنه‌ای بشنوید.

از همین مجموعه

از همین مجموعه
برنامه‌های رادیویی
XS
SM
MD
LG