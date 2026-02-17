رهبر جمهوری اسلامی ایران هم‌زمان با چهلمین روز از سرکوب مرگبار اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دی ۱۴۰۴،‌ با شهید خواندن «مردم بی‌گناهی» که در جریان سرکوب اعتراضات دی‌ماه کشته شدند، تأکید کرد «گلوله از هر جا آمده باشد، در فتنه‌ دشمن این اتفاق افتاده و این‌ها شهیدند». علی خامنه‌ای همچنین خود را «داغدار» توصیف کرد. این اظهارات او در پی برنامه‌ریزی برگزاری یک مراسم چهلم توسط حکومت انجام شد. رویکردی که از سوی مخالفان با عنوان تلاش برای مصادره خون معترضان کشته‌شده ارزیابی می‌شود. تحلیل رضا علیجانی، تحلیلگر و فعال سیاسی ساکن فرانسه، را دربارهٔ سخنرانی علی خامنه‌ای بشنوید.