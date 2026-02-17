لینک‌های قابلیت دسترسی

English
زبان‌های دیگر
زنده
site logo site logo
قبلی بعدی
خبر فوری
سه شنبه ۲۸ بهمن ۱۴۰۴ تهران ۲۱:۴۰

خبرها و گزارش‌ها
اشتراک
خبرها و گزارش‌ها

اشتراک

Spotify CastBox عضویت

عضو پیشین شورای هماهنگی فرهنگیان: جمهوری اسلامی در رؤیای دانش‌آموزان مرده است

عضو پیشین شورای هماهنگی فرهنگیان: جمهوری اسلامی در رؤیای دانش‌آموزان مرده است
Embed
عضو پیشین شورای هماهنگی فرهنگیان: جمهوری اسلامی در رؤیای دانش‌آموزان مرده است

No media source currently available

0:00 0:04:47 0:00
لینک مستقیم

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان با اعلام این‌که بیش از ۲۳۰ دانش‌آموز در سرکوب اعتراضات دی‌ماه کشته شدند، فراخوانی برای یک روز اعتصاب و عزای عمومی در مدارس ایران منتشر کرد. تحسین مصطفی، عضو پیشین هیئت مدیره این نهاد صنفی، در برنامهٔ رادیویی ساعت ۱۴ رادیوفردا به این پرسش پاسخ داده است که آیا شورای هماهنگی پیامدهای چنین اقدامی را برای دانش‌آموزان خانواده‌هایشان در نظر گرفته است؟

.


از همین مجموعه

از همین مجموعه
برنامه‌های رادیویی
XS
SM
MD
LG