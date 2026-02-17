.
عضو پیشین شورای هماهنگی فرهنگیان: جمهوری اسلامی در رؤیای دانشآموزان مرده است
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان با اعلام اینکه بیش از ۲۳۰ دانشآموز در سرکوب اعتراضات دیماه کشته شدند، فراخوانی برای یک روز اعتصاب و عزای عمومی در مدارس ایران منتشر کرد. تحسین مصطفی، عضو پیشین هیئت مدیره این نهاد صنفی، در برنامهٔ رادیویی ساعت ۱۴ رادیوفردا به این پرسش پاسخ داده است که آیا شورای هماهنگی پیامدهای چنین اقدامی را برای دانشآموزان خانوادههایشان در نظر گرفته است؟
