براساس یک مطالعهٔ انجام شده که در خبرگزاری ایسنا منتشر شده است، فرزندآوری در بین خانوارهای ایرانی همچنان روندی نزولی دارد، به طوری که میانگین فرزند آوری در تهران، به عنوان پرجمعیت‌ترین شهر ایران، از میانگین ملی پایین‌تر است. در این میان، نسلِ موسوم به «زد» در ایران، فرزندآوری را «انتخابی هویتی» می‌داند و نا اطمینانی از تحولات سیاسی اخیر در ایران نیز، تاثیر بسیار زیادی در نگاه این نسل به آینده خود گذاشته است. در همین زمینه، ارزیابی سحر مطلبی، پزشک و کارشناس ارشد بهداشت جمعیت، ساکن سوئد را جویا شده‌ایم.