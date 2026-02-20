دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، فرصتی ۱۰ تا ۱۵ روزه به ایران داده است و در عین حال باردیگر از بررسی گزینهٔ حملۀ محدود به ایران گفته است. آن هم درحالی که عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی از ارائه پیشنهاد تهران به آمریکا برای توافق طی دو تا سه روز آینده خبر داده است. علی واعظ، مدیر ارشد پروژهٔ ایران در گروه بین‌المللی بحران در آمریکا، در برنامهٔ خبری-تحلیلی ساعت ۱۴ به این موضوع پرداخته است.