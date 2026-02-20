لینک‌های قابلیت دسترسی

English
زبان‌های دیگر
زنده
site logo site logo
قبلی بعدی
خبر فوری
جمعه ۱ اسفند ۱۴۰۴ تهران ۲۳:۲۱

خبرها و گزارش‌ها
اشتراک
خبرها و گزارش‌ها

اشتراک

Spotify CastBox عضویت

علی واعظ: سوء‌محاسبه جمهوری اسلامی احتمال درگیری با آمریکا را تقویت کرده است

علی واعظ: سوء‌محاسبه جمهوری اسلامی احتمال درگیری با آمریکا را تقویت کرده است
Embed
علی واعظ: سوء‌محاسبه جمهوری اسلامی احتمال درگیری با آمریکا را تقویت کرده است

No media source currently available

0:00 0:05:44 0:00
لینک مستقیم

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، فرصتی ۱۰ تا ۱۵ روزه به ایران داده است و در عین حال باردیگر از بررسی گزینهٔ حملۀ محدود به ایران گفته است. آن هم درحالی که عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی از ارائه پیشنهاد تهران به آمریکا برای توافق طی دو تا سه روز آینده خبر داده است. علی واعظ، مدیر ارشد پروژهٔ ایران در گروه بین‌المللی بحران در آمریکا، در برنامهٔ خبری-تحلیلی ساعت ۱۴ به این موضوع پرداخته است.

.


از همین مجموعه

از همین مجموعه
برنامه‌های رادیویی
XS
SM
MD
LG