بیش از ۶۰ نویسنده و کنشگر ادبیات از سراسر جهان که در میان آن‌ها چهره‌هایی از ادبیات کودک و نوجوان هم حضور دارند، خشونت‌های مرگبار سیاسی صورت گرفته علیه کودکان و نوجوانان معترض را محکوم کردند. از چهره‌های ایرانی امضاء‌کننده این بیانیه می‌توان به نگار استخر عروسک‌گردان شخصیت معروف تلویزیونی «سنجد» اشاره کرد. سرور کسمایی نویسندهٔ داستان‌ معروف «درهٔ عقاب‌ها» در فرانسه که یکی دیگر از امضاءکنندگان است در این‌باره با برنامهٔ رادیویی ایستگاه ۱۹ رادیو فردا گفت‌وگو کرده است.