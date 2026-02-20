لینک‌های قابلیت دسترسی

English
زبان‌های دیگر
زنده
site logo site logo
قبلی بعدی
خبر فوری
جمعه ۱ اسفند ۱۴۰۴ تهران ۲۳:۲۲

خبرها و گزارش‌ها
اشتراک
خبرها و گزارش‌ها

اشتراک

Spotify CastBox عضویت

سرور کسمایی: نگذاریم جمهوری اسلامیِ بی‌آینده، با کشتار کودکان آینده ایران را بدزد

سرور کسمایی: نگذاریم جمهوری اسلامیِ بی‌آینده، با کشتار کودکان آینده ایران را بدزد
Embed
سرور کسمایی: نگذاریم جمهوری اسلامیِ بی‌آینده، با کشتار کودکان آینده ایران را بدزد

No media source currently available

0:00 0:06:34 0:00
لینک مستقیم

بیش از ۶۰ نویسنده و کنشگر ادبیات از سراسر جهان که در میان آن‌ها چهره‌هایی از ادبیات کودک و نوجوان هم حضور دارند، خشونت‌های مرگبار سیاسی صورت گرفته علیه کودکان و نوجوانان معترض را محکوم کردند. از چهره‌های ایرانی امضاء‌کننده این بیانیه می‌توان به نگار استخر عروسک‌گردان شخصیت معروف تلویزیونی «سنجد» اشاره کرد. سرور کسمایی نویسندهٔ داستان‌ معروف «درهٔ عقاب‌ها» در فرانسه که یکی دیگر از امضاءکنندگان است در این‌باره با برنامهٔ رادیویی ایستگاه ۱۹ رادیو فردا گفت‌وگو کرده است.

.


از همین مجموعه

از همین مجموعه
برنامه‌های رادیویی
XS
SM
MD
LG