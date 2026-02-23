در حالی که دور تازه گفت‌وگوهای هسته‌ای تهران و واشینگتن هنوز به نتیجه ملموسی نرسیده و همه در انتظار پیشنهاد رسمی ایران هستند، استیو ویتکاف، فرستاده ویژه آمریکا، از «غنی‌سازی صفر» و ضبط ذخایر اورانیوم غنی‌شده به‌عنوان خطوط قرمز دونالد ترامپ یاد کرده است. هم‌زمان او از «کنجکاوی» رئیس‌جمهور آمریکا نسبت به مقاومت تهران زیر فشار نظامی و اقتصادی سخن گفته و سناتور لیندزی گراهام نیز از گزینه حمله حمایت کرده است. در مقابل، مقام‌های ایرانی می‌گویند چنین شرطی مطرح نشده و از آماده‌سازی پیش‌نویس توافق خبر می‌دهند. در این زمینه که طرح «غنی‌سازی صفر» در این مقطع را باید موضع حداکثری برای چانه‌زنی دانست یا هدف نهایی واشینگتن، با کامران متین، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه ساسکس بریتانیا، گفت‌وگو کرد‌ه‌ا‌یم.