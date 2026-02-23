لینک‌های قابلیت دسترسی

English
زبان‌های دیگر
زنده
site logo site logo
قبلی بعدی
خبر فوری
دوشنبه ۴ اسفند ۱۴۰۴ تهران ۱۷:۱۵

خبرها و گزارش‌ها
اشتراک
خبرها و گزارش‌ها

اشتراک

Spotify CastBox عضویت

ائتلاف پنج حزب کرد ایرانی با هدف سرنگونی جمهوری اسلامی در گفت‌وگو با مصطفی هجری

ائتلاف پنج حزب کرد ایرانی با هدف سرنگونی جمهوری اسلامی در گفت‌وگو با مصطفی هجری
Embed
ائتلاف پنج حزب کرد ایرانی با هدف سرنگونی جمهوری اسلامی در گفت‌وگو با مصطفی هجری

No media source currently available

0:00 0:07:43 0:00
لینک مستقیم

پنج حزب کرد ایرانی مستقر در عراق روز سوم اسفند اعلام کردند که یک ائتلاف سیاسی را با هدف سرنگونی جمهوری اسلامی و در نهایت، دستیابی به خودمختاری کردها، تشکیل داده‌اند. در گفت‌وگو با مصطفی هجری، دبیر کل حزب دمکرات کردستان ایران، ساکن اقلیم کردستان عراق، از او درباره زمینه شکل‌گیری این ائتلاف پرسیدیم.

از همین مجموعه

از همین مجموعه
برنامه‌های رادیویی
XS
SM
MD
LG