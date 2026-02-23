پنج حزب کرد ایرانی مستقر در عراق روز سوم اسفند اعلام کردند که یک ائتلاف سیاسی را با هدف سرنگونی جمهوری اسلامی و در نهایت، دستیابی به خودمختاری کردها، تشکیل داده‌اند. در گفت‌وگو با مصطفی هجری، دبیر کل حزب دمکرات کردستان ایران، ساکن اقلیم کردستان عراق، از او درباره زمینه شکل‌گیری این ائتلاف پرسیدیم.