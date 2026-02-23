ائتلاف پنج حزب کرد ایرانی با هدف سرنگونی جمهوری اسلامی در گفتوگو با مصطفی هجری
پنج حزب کرد ایرانی مستقر در عراق روز سوم اسفند اعلام کردند که یک ائتلاف سیاسی را با هدف سرنگونی جمهوری اسلامی و در نهایت، دستیابی به خودمختاری کردها، تشکیل دادهاند. در گفتوگو با مصطفی هجری، دبیر کل حزب دمکرات کردستان ایران، ساکن اقلیم کردستان عراق، از او درباره زمینه شکلگیری این ائتلاف پرسیدیم.
