برگزاری مراسم خاکسپاری قربانیان مدرسه دخترانه در میناب

در پی حمله‌ای که به تخریب یک مدرسهٔ دخترانه در شهر میناب در استان هرمزگان انجامید، خیابان‌های این شهر روز سه‌شنبه ۱۲ اسفند شاهد حضور گستردهٔ عزاداران برای خاکسپاری بود.



بر اساس اعلام رسمی مقامات ایران، در این حمله ۱۶۵ نفر جان باخته‌اند. در همین حال، کانال شورای هماهنگی تشکل‌های فرهنگیان اعلام کرده است که دست‌کم ۱۰۸ نفر در این حادثه کشته شده‌اند.



این مدرسه در تاریخ نهم اسفند هدف قرار گرفت؛ همان روزی که حملات مشترک آمریکا و اسرائیل به ایران انجام شد.



مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، گفته است ایالات متحده عمداً یک مدرسه را هدف قرار نمی‌دهد. با این حال، مقام‌های ایرانی هر دو کشور آمریکا و اسرائیل را مسئول این حمله می‌دانند.