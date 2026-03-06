حملات سنگین اسرائیل به حومه جنوبی بیروت همزمان با موج جدید حملات به ایران

اسرائیل بامداد جمعه ۱۵ اسفند حملات هوایی سنگینی را به حومهٔ جنوبی بیروت، از مناطق تحت نفوذ حزب‌الله لبنان، انجام داد.

ارتش اسرائیل اعلام کرد در طول شب ۲۶ موج حملهٔ هوایی به حومهٔ جنوبی بیروت انجام داده است. ارتش اسرائیل می‌گوید اهداف این حملات مراکز فرماندهی و انبارهای تسلیحاتی حزب‌الله بوده‌اند.

این حملات همزمان با موج شدید حملات اسرائیل به ایران صورت گرفته و نشانه‌ای از گسترش دامنهٔ درگیری‌های منطقه‌ای ارزیابی می‌شود.

ارتش اسرائیل پیش از آغاز حملات از ساکنان این مناطق خواسته بود محل زندگی خود را ترک کنند. یک سخنگوی ارتش روز پنج‌شنبه نقشه‌ای منتشر کرد که چهار منطقهٔ بزرگ از پایتخت لبنان، از جمله بخش‌هایی در نزدیکی فرودگاه بیروت، در آن به‌عنوان مناطقی که باید تخلیه شوند مشخص شده بود و از ساکنان خواسته شد به سمت شمال و شرق حرکت کنند.

در مقابل، حزب‌الله لبنان بامداد جمعه در پیامی به زبان عبری در کانال تلگرام خود به اسرائیلی‌ها هشدار داد شهرها و روستاهایی را که در فاصلهٔ پنج کیلومتری مرز لبنان قرار دارند ترک کنند.

این گروه اعلام کرد «تجاوز ارتش اسرائیل به حاکمیت لبنان و شهروندان غیرنظامی، تخریب زیرساخت‌های غیرنظامی و کارزار اخراجی که در حال انجام آن است بدون پاسخ نخواهد ماند».

وزارت بهداشت لبنان اعلام کرده است که حملات اسرائیل در این هفته دست‌کم ۱۲۳ کشته و ۶۸۳ زخمی برجای گذاشته است، هرچند در آمار این وزارتخانه میان غیرنظامیان و نیروهای نظامی تفکیکی صورت نگرفته است.

در مقابل، گزارشی از کشته شدن افراد در اسرائیل بر اثر حملات حزب‌الله منتشر نشده است.

تنش‌های نظامی در مرز لبنان و اسرائیل از روز دوشنبه به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافت؛ زمانی که حزب‌الله با شلیک راکت به اسرائیل اعلام کرد در پی «انتقام» کشته شدن علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، است. این اقدام موجب شد لبنان عملاً وارد مرحلهٔ تازه‌ای از جنگ منطقه‌ای شود.

از آن روز ارتش اسرائیل در پاسخ به این اقدام حملات گسترده‌ای را علیه اهدافی در لبنان، به‌ویژه در حومهٔ جنوبی بیروت و همچنین در مناطق جنوبی و شرقی این کشور، آغاز کرد.

اسرائیل همچنین از ساکنان بخش‌های وسیعی از جنوب و شرق لبنان خواسته است این مناطق را ترک کنند.

روز سه‌شنبه وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرد ارتش این کشور، برای جلوگیری از حملات به شهرک‌های مرزی، کنترل مواضع راهبردی بیشتری را در داخل خاک لبنان به دست خواهد گرفت.

در جریان جنگ میان اسرائیل و حزب‌الله در سال ۲۰۲۴، ده‌ها هزار نفر از ساکنان شهرهای مرزی در شمال اسرائیل تخلیه شدند، اما بسیاری از آن‌ها بعداً به خانهٔ خود بازگشتند. مقام‌های اسرائیلی گفته‌اند در حال حاضر برنامه‌ای برای تخلیهٔ دوبارهٔ این مناطق ندارند.

حزب‌الله لبنان که در سال ۱۹۸۲ با حمایت سپاه پاسداران ایران تأسیس شد، از سوی آمریکا یک سازمان تروریستی شناخته شده و اتحادیه اروپا شاخه نظامی آن را در فهرست سازمان‌های تروریستی آورده است.

این گروه تحت حمایت تهران در جریان جنگ سال ۲۰۲۴ با اسرائیل ضربات سنگینی از حملات اسرائیل متحمل شد.