یک شاهد عینی از تهران در گفت‌وگو با رادیو فردا به توضیح فضای اجتماعی تهران و وضعیت شهروندان مختلف از زندگی زیر بمباران شدید گفته است. او می‌گوید بسیاری در یک شرایط دوگانه به سر می‌برند. به‌گفتهٔ این شاهد عینی، بزرگ‌ترین مشکل خیلی‌ از مردم نداشتن اینترنت و باقی ماندن در بی‌خبری است. این گفت‌وگو عصر پنج‌شنبه ۱۴ اسفند انجام شده است.