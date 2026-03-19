در بیستمین روز جنگی که با حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در ۹ اسفند آغاز شد، گزارشها از افزایش شمار کشتهها در ایران و دیگر کشورهای خاورمیانه به چندین هزار نفر حکایت دارد.
علاوه بر سه کشور اصلی درگیر در این جنگ، بسیاری از کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز، به همراه لبنان و عراق، بهسرعت درگیر این جنگ شدهاند.
جمهوری اسلامی به تلافی حملات مشترک آمریکا و اسرائیل، به اسرائیل موشک پرتاب میکند و بیشتر کشورهای حاشیه خلیج فارس را نیز به بهانه حضور پایگاههای آمریکایی در این کشورها با موشک یا پهپاد مورد هدف قرار داده است.
آمار دقیقی از تلفات جنگ تا بیستمین روز آن یعنی ۲۸ اسفند در دست نیست، اما بر اساس گزارش رویترز و دیگر منابع فعلاً میتوان اطلاعات زیر را منتشر کرد با این توضیح که رادیو فردا مستقلاً قادر به تأیید جزئیات این آمارها نیست.
ایران
پایگاه حقوق بشری هرانا مستقر در آمریکا مجموع شمار کشتهشدگان تا روز ۲۷ اسفند را سه هزار ۱۳۴ نفر اعلام کرد. هرانا میگوید دستکم یک هزار و ۳۶۹ نفر از جانباختگان غیرنظامی بودهاند از جمله ۲۰۷ کودک شامل دستکم ۱۰۸ کودک دانشآموز مدرسه «شجره طیبه» که در حملهٔ آمریکا به میناب در روز نخست جنگ هدف قرار گرفت.
هرانا میگوید دادههای خود را از گزارشهای میدانی، منابع محلی، منابع پزشکی و امدادی، شبکههای جامعهٔ مدنی، منابع متنباز و بیانیههای رسمی جمعآوری میکند.
رسانههای داخل ایران آماری را از تلفات انسانی جنگ بهنقل از وزارت بهداشت اعلام میکنند اما این آمار حاوی شمار کل کشتهشدگان و تفکیک کلی غیرنظامیان از نظامیان نیست.
با این حال هفتهٔ گذشته برخی رسانههای حکومتی شمار کشتهها را یک هزار و ۲۷۰ نفر اعلام کردند و نمایندهٔ ایران در سازمان ملل نیز در ۱۶ اسفند گفت دستکم یک هزار ۳۳۲ نفر از آغاز جنگ کشته شدهاند. دربارهٔ این اختلاف آماری توضیحی ارائه نشده است.
اسرائیل
در اسرائیل، بر اساس اعلام خدمات اورژانس، ۱۵ غیرنظامی کشته شدهاند، از جمله ۹ نفر در حملهٔ موشکی ایران به بیتشمش در نزدیکی اورشلیم در روز دوم جنگ، دهم اسفند.
ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرده دو سرباز این کشور در جنوب لبنان کشته شدهاند. افزون بر این، سه زن فلسطینی نیز در حملهٔ موشکی ایران به کرانهٔ باختری اشغالی جان باختهاند.
آمریکا
ارتش ایالات متحده اعلام کرده است که ۱۳ نیروی نظامی این کشور کشته شدهاند؛ شش نفر پس از سقوط یک هواپیمای سوخترسان نظامی بر فراز عراق جان باختند و هفت نفر دیگر نیز در جریان عملیات علیه ایران کشته شدهاند.
لبنان
در لبنان، مقامهای این کشور اعلام کردهاند که از ۱۱ اسفند تاکنون دستکم ۹۶۸ نفر در حملات اسرائیل کشته شدهاند. سازمان جهانی بهداشت نیز گفته است بیش از ۱۰۰ نفر از کشتهشدگان کودک بودهاند.
عراق
در عراق، مقامها از کشتهشدن دستکم ۶۰ نفر خبر دادهاند که بیشتر آنها اعضای حشد الشعبی، گروههای نظامی تحت حمایت جمهوری اسلامی، بودهاند.
همچنین بهگفتهٔ مقامهای امنیتی عراق، یک عضو خارجی خدمه در حمله به نفتکشها در نزدیکی یک بندر عراقی کشته شده است.
امارات متحده عربی
در امارات متحدهٔ عربی، وزارت دفاع این کشور اعلام کرده است که هشت نفر در حملات ایران کشته شدهاند؛ دو سرباز ارتش و شش غیرنظامی با ملیتهای فلسطینی، پاکستانی، نپالی و بنگلادشی.
کویت
در کویت، مقامها از کشتهشدن شش نفر خبر دادهاند، از جمله دو غیرنظامی در حملات ایران، دو افسر وزارت کشور و دو سرباز ارتش.
سوریه
در سوریه، خبرگزاری دولتی سانا گزارش داده است که چهار نفر در پی اصابت یک موشک ایرانی به ساختمانی در شهر سویدا در جنوب این کشور در ۹ اسفند کشته شدند.
عمان
در عمان، دو نفر در حملهٔ پهپادی به یک منطقهٔ صنعتی در استان صحار کشته شدند که نخستین تلفات در داخل این کشور به شمار میرود؛ کشوری که میزبان مذاکرات میانجیگرانه میان آمریکا و ایران بوده است.
همچنین مدیر یک کشتی اعلام کرده است که پیشتر یک نفر در اثر اصابت یک پرتابه به یک نفتکش در نزدیکی سواحل مسقط جان باخته بود.
عربستان سعودی
در عربستان سعودی، دو نفر در پی سقوط یک پرتابه در یک منطقهٔ مسکونی در شهر الخرج در جنوب شرق ریاض کشته شدند.
بحرین
در بحرین، بهگفتهٔ وزارت کشور، دو نفر در دو حملهٔ جداگانهٔ ایران کشته شدند که جدیدترین آنها یک ساختمان مسکونی در پایتخت، منامه، را هدف قرار داده است.
همچنین در شمال عراق، یک سرباز فرانسوی در پی حملهٔ پهپادی کشته و شش نفر دیگر زخمی شدهاند که گزارش شده در مأموریت آموزشهای ضدتروریسم بودند.
این آمارها در حالی منتشر میشود که بهدلیل ادامهٔ درگیریها، محدودیت دسترسی به مناطق آسیبدیده و تفاوت منابع، ارائهٔ برآورد دقیق از شمار کشتهشدگان و قربانیان همچنان با دشواری روبهرو است.