شهرهای ایران و اسرائیل در بیستمین شب جنگ هدف حملات متعدد قرار گرفت

از نخستین ساعات بامداد جمعه ۲۹ اسفند، موج تازهای از حملات هوایی به نقاط پرشماری در ایران بهخصوص تهران آغاز شد که تا صبح ادامه یافت.
همزمان ارتش اسرائیل اعلام کرد ایران از شامگاه پنجشنبه تا صبح روز جمعه چندین موج حمله موشکی به این کشور انجام داد و باعث شنیده شدن آژیر خطر و انفجارهای متعدد در آسمان اورشلیم، تلآویو و چند شهر دیگر اسرائیل شد.
گزارشها از حملات گسترده به نقاطی در ایران بهخصوص پایتخت نیز تا صبح جمعه ادامه داشت، اما همچون بسیاری حملات دیگر، هنوز اطلاعات دقیقی از اهداف حملات در دسترس نیست.
پیش از این حملات، شامگاه پنجشنبه، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، در یک کنفرانس خبری مدعی شد که ایران «دیگر قادر به غنیسازی اورانیوم نیست» و توانایی تولید موشکهای بالستیک را از دست داده است. او برای این ادعا مدرکی ارائه نکرد.
او همچنین با با اشاره به گذشت حدود ۲۰ روز از جنگ و تأکید بر اینکه «ما در حال پیروزی هستیم و ایران در حال نابودی است»، گفت زرادخانهٔ موشکی و پهپادی ایران بهشدت تضعیف شده و «بهطور کامل نابود خواهد شد».
این در حالی است که ایران همچنان به حملات موشکی خود ادامه داده و از جمله روز پنجشنبه پالایشگاه حیفا در شمال اسرائیل را هدف قرار داد؛ هرچند اسرائیل اعلام کرد خسارت محدود بوده و تلفات جانی گزارش نشده است.
نخستوزیر اسرائیل در بخش دیگری از سخنانش تأیید کرد که کشورش بهطور یکجانبه به میدان گازی پارس جنوبی حمله کرده است. او گفت اسرائیل در این حمله «بهتنهایی» عمل کرده و افزود دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، از او خواسته است حملات بعدی به تأسیسات انرژی ایران متوقف شود.
ساعتی پیش از این اظهارات، آقای ترامپ نیز گفته بود از نتانیاهو خواسته به زیرساختهای انرژی ایران حمله نکند و نخستوزیر اسرائیل با این درخواست موافقت کرده است.
ادامهٔ درگیریها و گسترش دامنهٔ جنگ
در حالی که تهران از زمان آغاز جنگ در ۹ اسفند ۱۴۰۴ تقریباً بهطور روزانه هدف حملات قرار گرفته، ایران نیز حملات تلافیجویانهٔ خود را علاوه بر اسرائیل به کشورهای خلیج فارس گسترش داده است.
در این چارچوب، تأسیسات گاز «راس لفان» در قطر هدف حملهٔ موشکی قرار گرفت و مقامهای این کشور از خسارات گسترده خبر دادهاند. سپاه پاسداران نیز اعلام کرده پایگاه هوایی الظفره در امارات متحدهٔ عربی را هدف قرار داده است.
همچنین گزارش شده است حملهٔ پهپادی مجدد به پالایشگاه «مینا الاحمدی» در کویت باعث آتشسوزی و توقف بخشی از فعالیت این تأسیسات شده است.
این حملات در حالی است که آبراه حیاتی هرمز از آغاز جنگ مسدود شده و ایران اجازه عبور کشتیها از این تنگه را نمیدهد.
در تازهترین واکنش به این وضعیت، چند کشور اروپایی به همراه ژاپن و کانادا در بیانیهای مشترک اعلام کردند آمادهاند برای تضمین عبور امن کشتیها از تنگه هرمز مشارکت کنند و اقداماتی برای ثبات بازارهای انرژی انجام دهند.
آنها در این بیانیه نوشتند «ما آمادگی خود را برای مشارکت در تلاشهای مناسب بهمنظور تضمین عبور امن از تنگه اعلام میکنیم و از تعهد کشورهایی که در حال انجام برنامهریزیهای مقدماتی هستند استقبال میکنیم.»
در سوی دیگر، نخستوزیر و وزیر خارجه قطر و وزیر خارجه ترکیه در دوحه بر ضرورت اتخاذ موضعی مشترک در برابر حملات ایران تأکید کردند.
شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی در نشست خبری مشترک با هاکان فیدان گفت دو کشور بر اهمیت همگرایی کشورها برای محکوم کردن اقدامات ایران و «درخواست توقف فوری آن» توافق دارند.
درگیریها به لبنان نیز کشیده شده و ارتش اسرائیل در واکنش به حملات راکتی حزبالله، اهدافی را در جنوب و شرق این کشور و نیز بیروت هدف قرار داده است.
وزارت بهداشت لبنان اعلام کرده شمار کشتهشدگان این حملات از هزار نفر فراتر رفته است.
در همین حال، ژوزف عون، رئیسجمهور لبنان، در دیدار با ژان-نوئل بارو، وزیر خارجهٔ فرانسه، خواستار آتشبس میان اسرائیل و حزبالله و آغاز مذاکرات شد. امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه، نیز تحقق این روند را منوط به موافقت اسرائیل دانسته است.
بنیامین نتانیاهو در کنفرانس خبری خود همچنین ادعا کرد که اسرائیل «نشانههایی از شکاف» در رهبری ایران مشاهده میکند.
او با اشاره به کشته شدن علی خامنهای در آغاز جنگ، گفت رهبر جدید ایران هنوز بهطور علنی ظاهر نشده و افزود: «مطمئن نیستم اکنون چه کسی ایران را اداره میکند.»
نتانیاهو گفت رقابت برای دستیابی به قدرت در ایران شدت گرفته و تأکید کرد اسرائیل تلاش میکند این شکافها را گسترش دهد.
با همهٔ این اوصاف، نخستوزیر اسرائیل در پاسخ به پرسشها دربارهٔ مدت زمان جنگ گفت «هر چقدر که لازم باشد زمان خواهد برد».
نتانیاهو در عین حال تأکید کرد که برای تغییر حکومت در ایران ممکن است «یک مؤلفهٔ زمینی» نیز لازم باشد و با وجود گذشت نزدیک به سه هفته از جنگ، افزود هنوز خیلی زود است که بگوییم آیا ایرانیان برای تلاش جهت سرنگونی حکومتشان به خیابانها خواهند آمد یا نه.
به نوشته جروزالم پست از این نشست خبری، نتانیاهو از پاسخ مستقیم به این پرسش که آیا شاهزاده رضا پهلوی را به رسمیت خواهد شناخت یا نه، خودداری کرد و گفت: «نمیخواهم بگویم با چه کسی موافقم یا دقیقاً چه کسانی قرار است آنجا رهبر باشند، اما فکر میکنم شاهزاده بهدنبال خیر مردم است.»
در همین حال، مقامهای آمریکایی اعلام کردهاند که هنوز چشمانداز روشنی برای پایان این جنگ وجود ندارد، این در حالی است که نگرانیها دربارهٔ پیامدهای اقتصادی و امنیتی آن هم در سطح منطقه و هم جهان همچنان رو به افزایش است.