عددها می‌گویند بیش از صد اثر تاریخی ایران در بمباران جنگندهای آمریکا و اسرائیل آسیب دیده‌اند، اما این عدد وقتی معنا پیدا می‌کند که اسامی این آثار و اماکن تاریخی را بشنویم. در این میان، یک جمله گاهی تکرار شده است؛ همان جمله‌ای که همیشه در بحث جنگ گفته می‌شود «اگر خراب شود، دوباره می‌سازیم». اما همه چیز را نمی‌توان از نو ساخت.