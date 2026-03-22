آیا دکترین «چشم در مقابل چشم» برای ایران در جنگ بازدارندگی به همراه دارد؟
در آستانهٔ مُبدلشدن جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران به یک «جنگ زیرساختها»، تهران با اعلام دکترین «چشم در برابر چشم» هشدار داده است که هر حمله به نیروگاه ها و زیرساختهای حیاتی این کشور، با ضربهای متناظر به تاسیسات زیر ساختیِ مرتبط با آمریکا و اسرائیل در سراسر منطقه پاسخ خواهد داد؛ راهبردی که میتواند تلفات این درگیری را در سطحی گسترده برای غیرنظامیان به شدت افزایش دهد، و از سوی دیگر، بازار های جهانی انرژی را نیز وارد مرحلهای تازه از بیثباتی کند. در همین زمینه، ارزیابی اَلکس وطنخواه، مدیر برنامه ایران در مؤسسه خاورمیانه در واشینگتن راجویا شده ایم.
