نوروز متناقض؛ در میان بیم و امید

نوروز امسال با همه سال‌ها فرق داشت. نوروزی پر از بی‌خبری، غم و نگرانی… در کنار امید. یه پارادوکس عجیب از حال بد و امید؛ حالی که خیلی از ما ایرانی‌ها تجربه کردیم. این اپیزود، تجربه‌ی منِ فرید امینه، از جاده‌ای که زیبا بود… اما هیچ‌کدوم از زیبایی‌هاش یادم نموند، چون فکرمون پیش عزیزامون در ایران بود. نوروز پارادوکسِ بیم و امید. با هم می‌شنویم: بهزاد لیتو و تامارا - ایران من دنی خرسندی - مهاجرت (محمدرضا شجریان) سپهر - دی Paolo Nutini – Iron Sky