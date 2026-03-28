اعتراضهای گسترده علیه سیاستهای دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، روز شنبه هشتم اسفند در هزاران شهر آمریکا برگزار شد.
به گزارش خبرگزاریهای رویترز و فرانسه، این تجمعها روز ۸ فروردین در قالب جنبش «نه به پادشاه» در هر ۵۰ ایالت آمریکا برنامهریزی شده بود.
این سومین موج از اعتراضهای سراسری در کمتر از یک سال گذشته است که در مخالفت با سیاستهای دولت دونالد ترامپ برگزار میشود.
تجمعهای بزرگی در شهرهایی مانند واشینگتن، نیویورک، لسآنجلس، بوستون و آتلانتا برگزار شد، اما برگزارکنندگان میگویند حدود دو سوم رویدادها خارج از مراکز بزرگ شهری و در مناطق کوچکتر و حومهها شکل گرفته است.
گزارشها از فضای متنوع این تجمعها حکایت دارد؛ از حضور هزاران نفر در پارکها و مراکز شهری گرفته تا تجمع گروههایی از شهروندان سالمند در حومهها و راهپیماییها در مراکز سیاسی مانند «نشنال مال» در واشینگتن. در برخی شهرها نیز چهرههای سرشناس فرهنگی و هنری در کنار معترضان حضور داشتند.
کاخ سفید این تجمعها را کماهمیت توصیف کرده و برخی چهرههای جمهوریخواه نیز از آنها انتقاد کردهاند. یک مقام کمیتهٔ ملی جمهوریخواهان در کنگره این تجمعها را اقدامی از سوی جریانهای چپگرا دانسته است.
این اعتراضها در شرایطی برگزار میشود که آمریکا در آستانهٔ انتخابات میاندورهای کنگره در ماههای آینده قرار دارد. برگزارکنندگان میگویند در ماههای اخیر، میزان مشارکت در فعالیتهای اعتراضی حتی در ایالتهای عمدتاً جمهوریخواه مانند آیداهو، وایومینگ، مونتانا و یوتا نیز افزایش یافته است.
در کنار انتقاد از سیاستهای داخلی دولت ترامپ، از جمله نحوه اجرای قوانین مهاجرتی، استفاده از فرمانهای اجرایی و عملکرد نهادهای فدرال، موضوع جنگ اخیر علیه ایران نیز در بخشی از این تجمعها مطرح بوده است.
به گزارش رویترز، برگزارکنندگان این اعتراضها را در فضایی برگزار کردهاند که آن را «فراخوانی برای اقدام علیه بمباران ایران توسط آمریکا و اسرائیل» توصیف کردهاند.
جنبش «نه به پادشاه» نخستین بار در ژوئن ۲۰۲۵ و همزمان با تولد دونالد ترامپ شکل گرفت و میلیونها نفر را در بیش از دو هزار نقطه در سراسر آمریکا به خیابانها کشاند. دومین موج این اعتراضها در اکتبر همان سال برگزار شد و به گفته برگزارکنندگان حدود هفت میلیون نفر در بیش از ۲۷۰۰ شهر در آن شرکت کردند.
منتقدان دونالد ترامپ از تمایل او به حکومت با فرمانهای اجرایی، استفاده از وزارت دادگستری برای پیگرد مخالفان، تمرکز بر سوختهای فسیلی و انکار تغییرات اقلیمی انتقاد میکنند.