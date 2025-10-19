مخالفان دونالد ترامپ در ۵۰ ایالت آمریکا تظاهرات کردند

مخالفان دونالد ترامپ و معترضان به دولت او در ۵۰ ایالت آمریکا در قالب تجمعاتی با عنوان «نه به پادشاهان» به خیابان‌ها آمدند؛ تظاهرات همزمان و گسترده‌ای که جمهوری‌خواهان آن را «تظاهرات نفرت از آمریکا» خواندند.

خبرگزاری‌های بین‌المللی روز شنبه ۲۶ مهر شمار معترضان را، به‌نقل از برگزارکنندگان تظاهرات، حدود هفت میلیون نفر اعلام کردند که از نیویورک تا لس‌آنجلس و حتی در نزدیکی محل اقامت ترامپ در فلوریدا نیز به خیابان‌ها آمدند.

معترضان در شعارهای خود از آن‌چه «رفتارهای زورمدارانهٔ میلیاردر جمهوری‌خواه» می‌نامیدند، انتقاد کردند. حمله به رسانه‌ها و مخالفان سیاسی و مهاجران بی‌مدرک از جمله مواردی است که مخالفان ترامپ به آن اعتراض دارند.

مقامات نیویورک شمار شرکت‌کنندگان در تظاهرات را «بیش از ۱۰۰ هزار نفر» و در واشینگتن «بین ۸ تا ۱۰ هزار نفر» برآورد کردند.

واکنش ترامپ

دونالد ترامپ، به روال همیشگی، واکنش تندی نشان داد و تعدادی ویدئو تولیدشده با هوش مصنوعی را در شبکه اجتماعی خود، «تروث سوشال»، منتشر کرد که او را در نقش یک پادشاه نشان می‌داد.

در یکی از این ویدئوها، ترامپ با تاجی بر سر، در حال هدایت جنگنده‌ای است که ظاهراً مواد کثیفی بر سر معترضان ضد ترامپ می‌ریزد.

هم‌پیمانان سیاسی رئیس‌جمهور آمریکا نیز معترضان را به باد انتقاد گرفتند و آن را برخی از آنان این تجمعات را «تظاهرات نفرت از آمریکا» خواندند.

تظاهرات مخالفان دونالد ترامپ در حالی برگزار شد که دولت فدرال آمریکا همچنان به‌دلیل بن‌بست در تصویب بودجه ایالات متحده تعطیل است و تلاش‌ها برای ایجاد اجماع بین جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها در این باره هنوز به نتیجه نرسیده است.