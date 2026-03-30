پاکستان اکنون در کانون رد و بدل کردن پیام بین تهران و واشینگتن قرار گرفته است و قدرت‌های منطقه‌ای مانند ترکیه، عربستان سعودی و مصر هم بر وزنی که اسلام‌آباد در این بین می‌تواند داشته باشد، صحه گذاشته‌اند. دربارهٔ نقشی که پاکستان می‌تواند در تعاملات دیپلماتیک بین واشینگتن و تهران بازی کند، با «فاطمه امان» تحلیلگر خاورمیانه و جنوب آسیا در واشینگتن گفت‌وگو کرده‌‌ایم. در آغاز این گفت‌وگو از مزیت‌هایی پرسیدیم که پاکستان برای ایفای نقش میانجی بین ایران و آمریکا می‌تواند از آن برخوردار باشد.