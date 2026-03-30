در حالی‌که جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران وارد پنجمین هفته شده است، مقام‌های جمهوری اسلامی بر ادامه درگیری تا تحقق آنچه «پیروزی» می‌خوانند تأکید دارند؛ رویکردی که هم در ادبیات رسمی و هم در اقدامات میدانی قابل مشاهده است. این سیاست در شرایطی دنبال می‌شود که فشارهای اقتصادی، تلفات انسانی و آسیب به زیرساخت‌ها رو به افزایش است. در چنین فضایی، این پرسش مطرح است که منطق راهبردی تهران برای ادامه جنگ چیست و «پیروزی» در این چارچوب چگونه تعریف می‌شود. رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، ابتدا به این پرسش پاسخ داده که شعار ادامه جنگ تا پیروزی، از سوی کدام بخش از حاکمیت برگزیده شده است؟