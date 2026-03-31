علی یونسی برنده مدال طلای المپیاد نجوم حدود شش سال است که به اتهام «تخریب، اجتماع و تبانی علیه نظام و تبلیغ علیه نظام» زندانی است. برادر او، رضا یونسی که ساکن سوئد است می‌گوید علی همراه با دست‌کم ۲۲ زندانی دیگر در آستانهٔ اعدام چهار زندانی، از بند ۴ زندان قزلحصار منتقل شده و احتمالا در سلول انفرادی به سر می‌برد. دیگر عضو خانواده یونسی، پدر علی، یوسف یونسی نیز حدود سه سال است در زندان اوین به سر می‌برد. پیشتر دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی اتهامات هر دو عضو خانواده یونسی را مرتبط با سازمان مجاهدین خلق عنوان کرده‌اند. رضا یونسی از وضعیت در زندان قزلحصار و اوین به رادیوفردا می‌گوید.